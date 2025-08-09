CDMX va contra asentamientos irregulares y rescate de 26 barrancas

“Queremos que las barrancas se conviertan en verdaderos pulmones para la ciudad, libres de basura, descargas y construcciones irregulares”, dijo la jefa de Gobierno.

La jefa de Gobierno apuntó además que la estrategia también contempla el ordenamiento territorial y escrituración, esto debido a que las barrancas son afectadas por asentamientos irregulares.

"Esta ciudad ya no puede tener más crecimiento de la mancha urbana en nuestras áreas verdes y en las áreas de conservación, ¡no, ni una más! No queremos, ni invasiones, ni construcciones irregulares, ni ninguna obra en las áreas de conservación que propicien acabar, por ejemplo, con los Bosques de Agua o con la zona de conservación que tiene la Ciudad de México", agregó.

Brugada Molina subrayó que muchas barrancas enfrentan problemas críticos, como acumulación de basura, deforestación y descargas de drenaje de viviendas irregulares, lo que ha deteriorado su capacidad para infiltrar agua y mantener la biodiversidad.

