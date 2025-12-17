Hoy No Circula 17 de diciembre 2025: estos autos no salen en CDMX y Edomex este miércoles

Si usas tu coche para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 17 de diciembre conviene que revises dos veces si puedes salir a circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad y no respetarlo puede salirte caro.
Antes de tomar las llaves, vale la pena confirmar si tu vehículo tiene restricción, ya que las multas por incumplir no son menores.
¿Qué autos no pueden circular hoy?
De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles deben suspender su circulación:
-Vehículos con holograma 1 o 2
-Autos con engomado rojo
-Placas que terminan en 3 o 4
Si tu coche cumple con alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa. La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.
¿Quiénes sí pueden circular?
Pueden circular sin problema:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de forma habitual.
Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que levante la infracción.
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa los reportes de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.
Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo van a agradecer.