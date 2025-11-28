Publicidad

Alcaldía Álvaro Obregón concreta el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1

El MXÁO-1 fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, en el que la academia, la industria y el Gobierno trabajaron de manera coordinada.
vie 28 noviembre 2025 05:51 PM
Javier López Casarín aseguró que el lanzamiento del satélite representa un momento histórico para su alcaldía. (Foto: Especial )

Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón concretaron este viernes el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1.

El despegue formó parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, realizada desde la Base Aérea de Vandenberg, California, en la que participaron 59 satélites de 16 países dentro del programa Smallsat Rideshare, que busca democratizar el acceso al espacio.

Autoridades destacaron que con el lanzamiento, la administración de Javier López Casarín tiene la distinción de ser el primer gobierno subnacional de México y América Latina en alcanzar la órbita terrestre.

“Hoy Álvaro Obregón no sólo está en el mapa, está en el espacio. Este logro representa el poder de la colaboración, la visión y la voluntad de transformar lo local en algo verdaderamente universal”, expresó Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, tras la confirmación de la puesta en órbita.

Autoridades de la alcaldía señalaron que el MXÁO-1 es un microsatélite de observación terrestre que orbita a 521.6 kilómetros de altitud, viaja a una velocidad de 7.6 kilómetros por segundo y está equipado con una cámara multiespectral de alta resolución de 1.5 metros por píxel, que permitirá generar información estratégica para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Desde su puesta en operación, el satélite enviará imágenes que servirán para monitorear zonas naturales, cauces y barrancas; detectar deforestación, incendios y deslaves; fortalecer la seguridad pública mediante mapeo territorial; optimizar la movilidad e infraestructura urbana, y apoyar proyectos de investigación científica y ambiental en universidades del país.

La información será procesada en el Centro de Monitoreo y Análisis ubicado en Santa Fe, donde especialistas y académicos del Clúster Universitario de Alto Nivel, conformado por 27 instituciones entre las que se encuentran 20 universidades públicas y privadas ubicadas en la demarcación, transformarán los datos en conocimiento útil para la gestión pública y el desarrollo sostenible.

El MXÁO-1 fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, en el que la academia, la industria y el Gobierno trabajaron de manera coordinada.

“El MXÁO-1 simboliza el futuro de la gobernanza: gobiernos que colaboran con la academia y la industria para construir soluciones reales. Hoy, la innovación mexicana orbita el planeta”, destacó López Casarín.

El microsatélite permanecerá en órbita durante los próximos años, con el objetivo de desarrollar información que contribuirá al desarrollo urbano, la sustentabilidad, la gestión de riesgos y la seguridad de las comunidades.

“Cada byte que llegue desde el espacio será una decisión más inteligente en la Tierra. El MXÁO-1 nos recuerda que cuando la ciencia se pone al servicio de la gente, todo es posible”, dijo Casarín.

