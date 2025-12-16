Álvaro Obregón será mapeada desde el espacio con microsatélite MXÁO-1

“Nos va a servir para toma de decisiones y mapeo en cuanto a protección civil, en cuanto a atlas de riesgo, en cuanto a zonas o colonias que tenemos que notificar si estas, junto con un dictamen acompañado de esta información, nos demuestran que son zonas de alto riesgo o medio riesgo”, dice en entrevista con Expansión Política.

El microsatélite MXÁO-1 se encuentra en órbita desde el 28 de noviembre, cuando fue lanzado en la base espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos, junto con otros 139 satélites de 16 países como parte del programa programa Smallsat Rideshare de SpaceX, después de varios intentos fallidos por problemas técnicos con el cohete Falcon 9.

El micro satélite MXÁO-1 fue lanzado desde la base espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos, en un proyecto impulsado por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín (izq.), quien observó el lanzamiento desde la alcaldía el 28 de noviembre junto a Lorenzo Martínez, presidente de Macrolab. (Foto: Cortesía Alcaldía Álvaro Obregón)

Equipado con una cámara multiespectral de alta resolución, servirá para obtener información de Álvaro Obregón para la detección de riesgos, así como realizar vigilancia de las barrancas que caracterizan a la alcaldía, las cuales son fundamentales en la infiltración de agua al acuífero de la ciudad, pero que se encuentran amenazadas al ser usadas como tiraderos clandestinos y ante los asentamientos irregulares.

Tan solo en el primer año de su administración, López Casarín señala que se han sacado 4,500 toneladas de basura de las barrancas.

“Podemos desde las fotografías entender (por ejemplo) en este punto es el nacimiento del ojo de agua y a 200 metros comienzan vertederos de asentamientos en las barrancas que no tuvieron una infraestructura idónea para drenaje. Desde arriba tú puedes observar esta contaminación, te va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo vas a ir rescatando las barrancas”, explica.

En movilidad, el alcalde señala que la velocidad promedio en la cual circulan los vehículos en Álvaro Obregón es de tan solo seis kilómetros por hora, cuando una persona camina a una velocidad de entre cuatro y cinco kilómetros por hora.