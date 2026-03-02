Voluntariado Álvaro Obregón rehabilitará 28 canchas deportivas rumbo al Mundial 2026

''La labor forma parte del compromiso social del Voluntariado, encabezado por Marisa Hernández Juliá, para contar con sitios seguros y dignos para la realización de actividades físicas, lo que permite reforzar el tejido social y promover el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes'', dice el Voluntariado.

Tres de las canchas han sido intervenidas con el apoyo de la organización Blue Women Pink Men y de la empresa Comex, con mejoras como la limpieza, pinta de bardas perimetrales, así como diseño y pintura de la superficie de juego, con motivos que refuerzan valores como el compañerismo, la sana competencia y los hábitos saludables.

Asimismo, en la alcaldía Álvaro Obregón se han impartido talleres dirigidos a las infancias para promover la actividad física, perfeccionar las habilidades en el terreno de juego y cuidar el espacio público.