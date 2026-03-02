Conciertos de primavera, festival de flores y Festival Tiempo de Mujeres, los eventos en CDMX

Festival Noche de Primavera

El festival Noche de Primavera será el próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo en 14 sedes diferentes, con 75 grupos musicales.

El Zócalo se llenará de luz y sonido con Noche Sonidera; en el Monumento a la Revolución se presentarán Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño y Kerigma; en la Alameda Central el público se podrá a bailar al ritmo del ska de La Tremenda Korte; mientras en la Plaza Tolsá la música electrónica de Amandititita y Pablito Mix llenará el ambiente.

En la terraza del Museo del Estanquillo los asistentes podrán escuchar opera y hip-hop en vivo; en La Cañada dentro de Los Dinamos se realizará una fiesta de house y techno, mientras en la Utopía Meyehualco en Iztapalapa tendrá lugar el Cuícatl de Primavera con música jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip-hop y reggaetón.

“El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público, es una noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, afirmó Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

Para esta edición se contará con artistas de 18 países invitados: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Nigeria e Italia.