Conciertos de primavera, festival de flores y Festival Tiempo de Mujeres, los eventos en CDMX

El mes de marzo estará lleno de música y actividades gratuitas en la Ciudad de México, que incluyen el Festival Tiempo de Mujeres, el Festival Noche de Primavera, el Festival de las Flores y una clase masiva de fútbol en el Zócalo.
Festival Tiempo de Mujeres
En el marco del Día Internacional se realiza el festival Tiempo de Mujeres, que comenzó el 27 de febrero y concluirá el 19 de abril con 20 funciones de danza y teatro, 23 exposiciones, 25 conciertos, 11 encuentros, 10 proyecciones, 10 actividades académicas, así como 15 talleres, 50 charlas y conversatorios.
Entre los eventos gratuitos como parte de este festival están:
- Axochitl: Muestra Femenil de Danzas Tradicionales - Lago de los Reyes Aztecas (Tláhuac), 29 de marzo
- Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía (Centro Histórico), 5 de marzo a 31 de mayo
- Campamento 8M: diálogos ecofeministas, los cuidados, la cultura y la incidencia socioambiental - PILARES Joya de Nieves, ANP Sierra de Guadalupe y la Armella, 7 y 8 de marzo.
- Concierto de Compositoras OFCM - Centro Cultural Ollin Yoliztli (Tlalpan), 7 de marzo a las 18 horas
- Conciertos de Vivir Quintana en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan
- Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Centro Histórico), 7 de marzo a las 19 horas
- María Juncal Flamenco Tour 2026: Una Mirada - Teatro de la Ciudad de México (Centro Histórico), 21 de marzo a las 19 horas
La agenda completa de eventos se podrá consultar en la página cartelera.cdmx.gob.mx y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura CDMX.
Festival Noche de Primavera
El festival Noche de Primavera será el próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo en 14 sedes diferentes, con 75 grupos musicales.
El Zócalo se llenará de luz y sonido con Noche Sonidera; en el Monumento a la Revolución se presentarán Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño y Kerigma; en la Alameda Central el público se podrá a bailar al ritmo del ska de La Tremenda Korte; mientras en la Plaza Tolsá la música electrónica de Amandititita y Pablito Mix llenará el ambiente.
En la terraza del Museo del Estanquillo los asistentes podrán escuchar opera y hip-hop en vivo; en La Cañada dentro de Los Dinamos se realizará una fiesta de house y techno, mientras en la Utopía Meyehualco en Iztapalapa tendrá lugar el Cuícatl de Primavera con música jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip-hop y reggaetón.
“El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público, es una noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, afirmó Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
Para esta edición se contará con artistas de 18 países invitados: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Nigeria e Italia.
Festival de las Flores
El Monumento a la Revolución será la sede del Festival de las Flores, donde 100 floricultores del suelo de conservación de la Ciudad de México ofrecerán sus plantas y productos, además de instalarse un museo interactivo sobre flores comestibles y un teporingo gigante hecho de flores. Tendrá lugar el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.
Otros eventos
El sábado 7 de marzo, previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, se realizará en el Zócalo se realizará una acción simbólica donde mujeres formarán la frase ‘Mujeres siempre vivas, siempre libres y siempre iguales’.
De cara al Mundial de Fútbol 2026 se realizará el próximo domingo 15 de marzo la clase masiva de fútbol en el Zócalo capitalino.