Juan Carlos, de 59 años, vive en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc desde hace cuatro años. Dejó su hogar en el Estado de México, donde vivía con su esposa e hijos, tras la muerte de su madre en 2019 y un año después –durante la pandemia de covid-19– perder su trabajo como vigilante en una fábrica.
“Fui borracho de joven, ya tenía yo muchos años sin tomar, pero cuando se murió mi mamá regresé poco a poco al vicio: primero nada más (tomaba) los fines de semana con los amigos, luego diario hasta en el trabajo. Vino lo de la pandemia y nos dieron las gracias a varios en la fábrica", cuenta.
Me sentía yo inútil, como una carga para mi familia, por eso me fui.
Juan Carlos, persona en situación de calle.
Durante los últimos meses se ha quedado alrededor de la Plaza de Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual concentra al 54.8% de las personas en situación de calle que viven en la Ciudad de México, de acuerdo con el último censo disponible de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) que reconoce a 1,124 personas en esta condición en la capital.
Juan Carlos recibe algunas monedas de los turistas que visitan el lugar y duerme bajo la fachada de algún negocio o en una banca por las noches. A unos pasos en la Plaza de la Concepción está el Comedor Vicentino, donde a veces va por alimentos.
El Centro Histórico es una de las principales zonas donde suelen habitar las poblaciones callejeras, aunque también es frecuente su presencia en otras colonias como Tlatelolco, Juárez y el corredor Roma-Condesa, lo que coloca a la alcaldía que alberga estas colonias como una de las zonas de más atención.
“Cuauhtémoc por su situación geográfica que está en el centro, tiene el mayor tránsito de población cotidiana, va a tener más población de calle por un tema de sobrevivencia: hay más recursos, más movilidad humana lo cual hace que la población (de calle) pueda tener mayor posibilidad de sobrevivir”, sostiene Luis Enrique Hernández, director general de El Caracol, asociación civil con tres décadas de trabajo junto a poblaciones callejeras.
Una población vulnerable
Al vivir en las calles, Juan Carlos confiesa que ha consumido otras drogas como solventes para soportar los días de hambre y frío, aunque intenta limitarse al alcohol. Se mantiene a través de vender objetos que recupera de la basura o ayudando con tareas como barrer y lavar banquetas frente a negocios.
Afirma que desea regresar algún día con su familia, aunque no ha intentado contactarlos para pedir ayuda. “No quiero que mis hijos (que ya son unos hombres) vean a su papá así, sí voy a volver pero no como estoy ahorita”, dice.
El director general de El Caracol afirma que desde hace años en la Ciudad de México existe una política directa contra la población de la calle con operativos para retirarlos de la vía pública de manera forzada, para separar a las familias de sus hijos e hijas o institucionalizar tanto a niños y niñas como a personas que viven con discapacidad de manera forzada.
“Lo que identificamos es que no es una población que se vea como un fenómeno social que debe ser atendido con políticas públicas, programas y acciones para garantizarle una vida mejor, sino que la mirada que ha permeado en toda la política pública es reconocerlos como un problema", comenta en entrevista con Expansión Política.
En marzo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la ciudad para atender el problema de las personas en situación de calle luego de que un hombre en esta condición golpeara a un vecino en Tlatelolco.
“El tema de personas en situación de vulnerabilidad está desbordado”, dijo entonces la alcaldesa.
Propuestas para la población callejera
Si bien la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México, una de las legislaciones más importantes en la capital, voltea a ver a las personas en situación de calle, el diputado local Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, asegura que mantiene un enfoque asistencialista que es insuficiente y no da autonomía.
La propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la ciudad, se limita a establecer la creación de albergues especializados para personas en situación de calle, en coordinación con el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.
“En particular para las poblaciones callejeras queda corta esta iniciativa porque justamente abona a este modelo de asistencia donde se establece el contar con albergues y espacios para su atención y lo que necesitamos es toda una infraestructura que permita a las poblaciones callejeras el recuperarse y elegir de manera libre el modo de vida que quieren adoptar”, señala el diputado.
El director de El Caracol coincide en que las personas en situación de calle requieren de una atención más amplia: tener derecho a su identidad con el acceso fácil a sus documentos, poder acudir a servicios de salud, educativos y opciones de trabajo, así como el reconocimiento de su familia social, es decir, aquella que forman a través de vínculos con otras personas en situación de calle aunque no existan lazos sanguíneos o legales.
“Solo ofrecer albergues y atención al consumo de drogas no es suficiente. Sí, la población en situación de calle necesita dónde dormir, evidentemente muchas personas requieren ayuda por su consumo de sustancias, pero el concepto de cuidados es mucho más amplio”, señala el activista.
Por ello la bancada de Movimiento Ciudadano presentó el 6 de noviembre una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras, donde se establecen responsabilidades para las autoridades de la Ciudad de México.
En la propuesta de ley se incluye la responsabilidad de las alcaldías, primer nivel de gobierno en territorio, para la atención de las personas en situación de calle, apunta el diputado Torres.
Las alcaldías han replicado los modelos de atención del Gobierno y cuando hay limpieza social abonan a agudizar esta política porque el modelo más fácil de respuesta a las poblaciones callejeras es retirarlos de la calle, creyendo que si ya no los vemos ya no existe el problema.
Royfid Torres, diputado de MC.
“Son habitantes de esas demarcaciones, no son ajenos ni población flotante, deben considerarse dentro de las políticas y programas de las diferentes alcaldías porque habitan esos espacios”, argumenta el coordinador de MC en el Congreso capitalino.
Se sumó otra iniciativa de Ley de Atención Integral para Personas en Situación de Calle presentada por el diputado local Víctor Hugo Lobo Rodríguez, el 2 de diciembre, en la cual se incluye la creación de refugios temporales y albergues especializados, la participación de organizaciones civiles en la planeación y evaluación de programas, así como la creación de un Sistema de Atención Integral formado por las diferentes autoridades en la ciudad.
En un nuevo censo de personas en situación de calle realizado por el Gobierno capitalino este 2025 se detectaron 2,869 personas en esta condición, de acuerdo con el primer Informe de Gobierno presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino, aunque dicho conteo no ha sido publicado por la Secretaría de Bienestar.
Si bien en dicho informe se anuncia un nuevo modelo de atención para personas en situación de calle a implementar a partir de septiembre de este año, dos meses más tarde no ha sido dado a conocer.