Propuestas para la población callejera

Si bien la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México, una de las legislaciones más importantes en la capital, voltea a ver a las personas en situación de calle, el diputado local Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, asegura que mantiene un enfoque asistencialista que es insuficiente y no da autonomía.

La propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la ciudad, se limita a establecer la creación de albergues especializados para personas en situación de calle, en coordinación con el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.

“En particular para las poblaciones callejeras queda corta esta iniciativa porque justamente abona a este modelo de asistencia donde se establece el contar con albergues y espacios para su atención y lo que necesitamos es toda una infraestructura que permita a las poblaciones callejeras el recuperarse y elegir de manera libre el modo de vida que quieren adoptar”, señala el diputado.

Se presentaron al menos dos iniciativas en el Congreso de la CDMX con propuestas para reinsertar a la población en situación de calle. (Foto: Shelma Navarrete/Expansión Política)

El director de El Caracol coincide en que las personas en situación de calle requieren de una atención más amplia: tener derecho a su identidad con el acceso fácil a sus documentos, poder acudir a servicios de salud, educativos y opciones de trabajo, así como el reconocimiento de su familia social, es decir, aquella que forman a través de vínculos con otras personas en situación de calle aunque no existan lazos sanguíneos o legales.

“Solo ofrecer albergues y atención al consumo de drogas no es suficiente. Sí, la población en situación de calle necesita dónde dormir, evidentemente muchas personas requieren ayuda por su consumo de sustancias, pero el concepto de cuidados es mucho más amplio”, señala el activista.

Por ello la bancada de Movimiento Ciudadano presentó el 6 de noviembre una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras, donde se establecen responsabilidades para las autoridades de la Ciudad de México.

En la propuesta de ley se incluye la responsabilidad de las alcaldías, primer nivel de gobierno en territorio, para la atención de las personas en situación de calle, apunta el diputado Torres.