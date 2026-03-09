Edificio en San Antonio Abad se derrumba: qué se sabe del colapso con personas atrapadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a supervisar las labores de rescate junto a la secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miriam Urzua Venegas, y el secretario de Obras, Raúl Basulto.

El edificio está ubicado a un costado de las instalaciones del Subsistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México y a unos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

"Se vinieron abajo tres pisos, tres losas, y tenemos actualmente tres personas atrapadas y están ahorita el conjunto de los esfuerzos del Gobierno de la ciudad para atenderlos", dijo la jefa de Gobierno ante medios de comunicación.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de policías.

De los edificios cercanos fueron desalojadas 57 personas y se cerró la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad en dirección norte, para evitar el riesgo hacia otras personas.