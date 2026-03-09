Publicidad

CDMX

Edificio dañado por el sismo colapsa en San Antonio Abad; reportan 4 heridos

Una de las personas fue rescatada y llevada al Hospital Rubén Leñero, mientras que, hasta las 15:00 horas, otras tres personas seguían atrapadas.
lun 09 marzo 2026 03:32 PM
Edificio en San Antonio Abad se derrumba: qué se sabe del colapso con personas atrapadas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a supervisar las labores de rescate junto a la secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miriam Urzua Venegas, y el secretario de Obras, Raúl Basulto. (Shelma Navarrete)

Un edificio que se encontraba en proceso de demolición sufrió un colapso no controlado, lo que causó la caída de tres losas y dejó a cuatro personas lesionadas.

Una de las personas fue rescatada y llevada al Hospital Rubén Leñero, mientras otras tres personas seguían atrapadas hasta las 15:00 horas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a supervisar las labores de rescate junto a la secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miriam Urzua Venegas, y el secretario de Obras, Raúl Basulto.

El edificio está ubicado a un costado de las instalaciones del Subsistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México y a unos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

"Se vinieron abajo tres pisos, tres losas, y tenemos actualmente tres personas atrapadas y están ahorita el conjunto de los esfuerzos del Gobierno de la ciudad para atenderlos", dijo la jefa de Gobierno ante medios de comunicación.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de policías.

De los edificios cercanos fueron desalojadas 57 personas y se cerró la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad en dirección norte, para evitar el riesgo hacia otras personas.

Alrededor de 13 trabajadores más se encontraban en la construcción. (Shelma Navarrete)

Brugada rechazó que el colapso fuera causado por las obras que se realizan sobre Calzada de Tlalpan, donde frente al edificio se construye un tramo del Parque Elevado de Tlalpan.

"No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. (...) Ni se va a cerrar el Metro ni las obras tienen que ver, se trata de un proceso de demolición privado que estaban haciendo", señaló la mandataria capitalina.

Alrededor de 13 trabajadores más se encontraban en la construcción, quienes resultaron lesionados y fueron desalojados.

La jefa de Gobierno afirmó que en este momento la prioridad es el rescate con vida de las personas atrapadas y será después cuando se determinen responsabilidades sobre el colapso.

"Tienen un grupo de lo mejor que tenemos en rescate y van a estar trabajando las tres dependencias de gobierno que es Protección Civil, Gobierno y ERUM para que puedan, lo más pronto posible, lograr el rescate de las personas que quedaron atrapadas", dijo Brugada.

