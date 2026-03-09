Edificio en San Antonio Abad se derrumba: qué se sabe del colapso con personas atrapadas

Brugada rechazó que el colapso fuera causado por las obras que se realizan sobre Calzada de Tlalpan, donde frente al edificio se construye un tramo del Parque Elevado de Tlalpan.
"No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. (...) Ni se va a cerrar el Metro ni las obras tienen que ver, se trata de un proceso de demolición privado que estaban haciendo", señaló la mandataria capitalina.
Alrededor de 13 trabajadores más se encontraban en la construcción, quienes resultaron lesionados y fueron desalojados.
La jefa de Gobierno afirmó que en este momento la prioridad es el rescate con vida de las personas atrapadas y será después cuando se determinen responsabilidades sobre el colapso.
"Tienen un grupo de lo mejor que tenemos en rescate y van a estar trabajando las tres dependencias de gobierno que es Protección Civil, Gobierno y ERUM para que puedan, lo más pronto posible, lograr el rescate de las personas que quedaron atrapadas", dijo Brugada.