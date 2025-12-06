La venta de animales en el Mercado de Sonora tiene los días contados, pero la prohibición va más allá de la ley

En el Mercado Sonora hay pasillos llenos de jaulas que contienen cachorros de raza Chihuahua, pastor alemán, golden retriever y bulldog, los cuales se acuestan uno sobre otro en busca de calor. Encerrados y a la venta se ofrecen también chinchillas, ratones, hámsteres, lagartos, gallinas, pericos y palomas, entre una gran variedad de animales.
El 31 de diciembre vence el plazo para que autoridades hagan cumplir el amparo ganado por la organización ‘Va por sus derechos’, el cual instruye a la prohibición total e inmediata de la venta de animales vivos en el Mercado Sonora, medida que también aplica a los 339 mercados públicos que hay en la Ciudad de México.
La sentencia otorgada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación ordena a las autoridades, entre quienes están la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Venustiano Carranza, a cumplir con una serie de medidas para eliminar la venta ilegal y el maltrato de animales en el Mercado Sonora:
1.Prohibición total de la venta de animales en el Mercado Sonora, con la cual se debe asegurar que los animales no sufran algún daño y crear vías para recibir denuncias ciudadanas sobre casos de maltrato.
2. Realizar una campaña de concientización sobre la protección de los derechos de los seres sintientes y evitar su venta en mercados públicos, la cual deberá llevarse a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza.
3.Asegurar de forma precautoria a los animales en el Mercado Sonora para que sean trasladados a albergues.
4. Se deberá registrar a los animales asegurados e identificar a los ejemplares enfermos o heridos para que reciban atención y se les dé seguimiento hasta su recuperación.
5.Ofrecer alternativas a las y los locatarios del Mercado Sonora afectados por la prohibición de la venta de animales, ya sea a través de opciones comerciales, capacitaciones o compensaciones.
6.Instalar consultorios veterinarios dentro del Mercado Sonora (fijos o itinerantes) para garantizar la integridad de los animales.
7. Designar representantes para que realicen las visitas de verificación ordenadas en la sentencia.
Susana Ramírez, abogada y fundadora de la organización ‘Va por sus derechos’, explica que el amparo fue obtenido tras una lucha legal de más de un año, en la cual se mostraron reportajes periodísticos de diversos medios de comunicación que sirvieron para probar las malas condiciones de los animales en el Mercado Sonora.
“Logramos la primera inspección judicial al Mercado Sonora. Viene una actuaria adscrita al Juzgado de Distrito que fue a verificar las condiciones en las cuales vivían los animales, las condiciones de las jaulas, el hacinamiento, el maltrato, la venta ilegal”, explica a Expansión Política.
Pese a que desde 2023 la venta de animales está prohibida en mercados públicos de la capital, de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, es una legislación que no se aplica, advierte la activista.
“La dignidad animal y sus derechos se siguen viendo agraviados de estos animales no humanos en el Mercado Sonora hasta el día de hoy”, dice.
El problema va más allá del cumplimiento formal de una ley, pues la venta irregular implica condiciones de sufrimiento de los animales, que en la ciudad son reconocidos como “seres sintientes” sujetos de protección moral, lo que obliga a las personas a respetar su vida y bienestar, de acuerdo con la reforma al Código Civil capitalino aprobada en agosto por el Congreso de la Ciudad de México.
Ramírez explica que por ejemplo, detrás de la venta de un cachorro de perro como mascota, hay un ciclo de explotación.
“La explotación sexual de las hembras para poder dar esos cachorros, el hacinamiento, el maltrato, el hambre, la soledad, el anonimato, todo eso está detrás de un pequeño cachorro que está dentro de jaulas en todos los mercados, no nada más del Mercado Sonora”, indica la defensora animalista.
Las autoridades del gobierno capitalino y la alcaldía Venustiano Carranza han solicitado prórrogas para poder buscar un destino para los animales, sin embargo, cuentan hasta el 31 de diciembre de este año para resolver y comenzar a acatar la sentencia que aplica desde el inicio de 2026.
La presidenta de ‘Va por sus derechos’ cuestiona a la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y en especial a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha colocado como uno de los ejes de su gobierno la protección de los animales.
“¿Por qué no la aplican y hacen valer la ley? Están esperando a que los locatarios obtengan un recurso a su favor para no actuar. Le hacemos el llamado a Clara Brugada a que se actúe ya, la ilegalidad está clara”, sostiene Ramírez.
Al menos 88 locatarios dedicados a la venta de animales en el Mercado Sonora se enfrentan a la incertidumbre y se verán afectados por la prohibición, pero serán muchos más al aplicarse en todos los mercados públicos de la ciudad, señala Alberto Vargas Lucio, presidente de la asociación Movimiento Nacional del Contribuyente Social (Monacoso A.C.), dedicada a la asesoría de comerciantes.
“En todos los 340 mercados que hay en la Ciudad de México hay locales de peces ya no van a poder vender, ni los de mascotas, imagina todo el empleo que se va a perder nada más por un capricho. (…) Son negocios donde trabaja toda la familia, luego están los proveedores, los que producen alimentos y obviamente los veterinarios y los biólogos que son los que supervisan”, sostiene en entrevista con Expansión Política.
Vargas Lucio reclama que no hay diálogo con el gobierno de la alcaldía Venustiano Carranza y por parte del Gobierno capitalino se han limitado a ofrecer a los locatarios créditos de 150,000 pesos con un 6% de interés anual a través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) para que cambien de giro, lo cual considera insuficiente, pues el propio Mercado Sonora no se encuentra en las condiciones adecuadas.
“Tienen que invertir en el Mercado Sonora porque en la parte de atrás no hay servicio de agua, el piso está horrible y no se diga la techumbre, tienen que ponerle iluminación y está lleno de todo tipo de animales rastreros.
“Si el Gobierno de la ciudad realmente quiere que la gente cambie de giro pues que les adecue el lugar y no espere que le metan dinero a un giro que nunca han vendido, inclusive por cuestiones de salubridad”, advierte el representante de locatarios de mercados públicos.
Señala que no se ha cambiado por completo la instalación eléctrica del Mercado Sonora tras el incendio registrado en septiembre de 2023, por lo cual los locatarios han reparado por partes; así mismo la parte del mercado donde se encuentran los locales de venta de animales no cuenta con agua desde hace cinco años, por lo cual para limpiar los espacios los comerciantes deben acarrear agua.
“Eso es lo que ha habido en el Mercado Sonora, parches, pero no una obra mayor para cambiar la infraestructura”, reprocha Vargas Lucio.
Pese a que afirma la prohibición contra la venta de animales en los mercados públicos no podría aplicarse, pues los locatarios cuentan con derechos adquiridos ya que se han dedicado a este giro incluso durante generaciones, el presidente de Monacoso A.C. indica que preparan su defensa legal contra el amparo a través de un recurso de nulidad.
“El amparo que prohíbe la venta de animales va contra la jefa de Gobierno, contra la alcaldesa, contra las autoridades pero no va contra los comerciantes. A los locatarios de repente les llegan inspecciones, no les avisan que los van a ir a revisar.
“Quienes perdieron el amparo son las autoridades pero los afectados son los comerciantes, pero al comerciante no lo dejaron defenderse”, argumenta.
A menos de un mes de vencer el plazo para aplicar la prohibición de la venta de animales en el Mercado Sonora, en sus pasillos aún perros, roedores, aves y reptiles se ofrecen a quien desee comprarlos.
Por su parte, la organización ‘Va por sus derechos’ analiza la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda atraer el caso en el escenario de sufrir un revés a la sentencia de amparo.
Expansión Política acudió al Mercado Sonora para buscar la opinión de locatarios dedicados a la venta de animales, sin embargo, rechazaron dar entrevista por el momento.
¿Qué dice la ley sobre la venta de animales en CDMX?
La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México prohíbe en su Artículo 25 “por cualquier motivo” la venta de animales vivos en mercados públicos o todos en aquellos lugares que no cumplan con medidas específicas detalladas en el Artículo 28 bis, entre ellas:
Contar con las autorizaciones correspondientes como licencia de funcionamiento, listado de especies comercializadas y contratación de servicios médicos veterinarios.
Coordinarse con la Agencia de Atención Animal para el registro y actualización de los animales.
Tener buenas condiciones sanitarias, disponer de comida suficiente y adecuada, agua, espacios para dormir y personal capacitado.
Vender a los animales registrados, desparasitados, libres de enfermedad y esterilizados, a menos que la venta sea a otro criador registrado.