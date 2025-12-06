La venta de animales en el Mercado de Sonora tiene los días contados, pero la prohibición va más allá de la ley

La presidenta de ‘Va por sus derechos’ cuestiona a la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y en especial a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha colocado como uno de los ejes de su gobierno la protección de los animales.

“¿Por qué no la aplican y hacen valer la ley? Están esperando a que los locatarios obtengan un recurso a su favor para no actuar. Le hacemos el llamado a Clara Brugada a que se actúe ya, la ilegalidad está clara”, sostiene Ramírez.

Al menos 88 locatarios dedicados a la venta de animales en el Mercado Sonora se enfrentan a la incertidumbre y se verán afectados por la prohibición, pero serán muchos más al aplicarse en todos los mercados públicos de la ciudad, señala Alberto Vargas Lucio, presidente de la asociación Movimiento Nacional del Contribuyente Social (Monacoso A.C.), dedicada a la asesoría de comerciantes.

“En todos los 340 mercados que hay en la Ciudad de México hay locales de peces ya no van a poder vender, ni los de mascotas, imagina todo el empleo que se va a perder nada más por un capricho. (…) Son negocios donde trabaja toda la familia, luego están los proveedores, los que producen alimentos y obviamente los veterinarios y los biólogos que son los que supervisan”, sostiene en entrevista con Expansión Política.

Vargas Lucio reclama que no hay diálogo con el gobierno de la alcaldía Venustiano Carranza y por parte del Gobierno capitalino se han limitado a ofrecer a los locatarios créditos de 150,000 pesos con un 6% de interés anual a través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) para que cambien de giro, lo cual considera insuficiente, pues el propio Mercado Sonora no se encuentra en las condiciones adecuadas.

“Tienen que invertir en el Mercado Sonora porque en la parte de atrás no hay servicio de agua, el piso está horrible y no se diga la techumbre, tienen que ponerle iluminación y está lleno de todo tipo de animales rastreros.

“Si el Gobierno de la ciudad realmente quiere que la gente cambie de giro pues que les adecue el lugar y no espere que le metan dinero a un giro que nunca han vendido, inclusive por cuestiones de salubridad”, advierte el representante de locatarios de mercados públicos.