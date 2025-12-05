Hoy No Circula Sabatino 6 de diciembre: autos que descansan el primer sábado en CDMX y Edomex

El programa tiene un propósito claro: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No es solo una regla adicional; es una acción pensada para mejorar la calidad del aire que todos respiramos.

Autos que no podrán circular el primer sábado de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, usualmente más nuevos o con menores emisiones.

-Eléctricos e híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Holograma 1 con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa en contingencias ambientales graves. Para este sábado 1 de diciembre, la medida no está contemplada.

Dónde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías.

Estado de México

18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, también aplica en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas zonas, las restricciones van de lunes a sábado para hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar la medida implica una sanción de 20 a 30 UMA, equivalente a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

-Terminación impar → descansa primer y tercer sábado.

-Terminación par → descansa segundo y cuarto sábado.

-Quinto sábado: descansan holograma 2 y foráneos.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.