CDMX

Hoy No Circula 5 de diciembre 2025: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

El cumplimiento del programa ayuda a reducir la contaminación y a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
vie 05 diciembre 2025 03:09 AM
La CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex aplican este viernes 5 de diciembre el programa Hoy No Circula. (LIVINUS/Getty Images)

Si manejas este viernes 5 de diciembre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, es indispensable que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de arrancar. Saltarte la restricción puede costarte más de tres mil pesos, así que vale la pena anticiparte y planear tus trayectos con calma.

¿Qué autos no podrán circular?

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplicará para los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguna de estas categorías, lo más prudente es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, moto eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula viernes
Hoy No Circula viernes La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Foto: Gobierno de México)

¿Qué autos están exentos?

Quedan fuera de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular sin restricciones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de manera regular, sin restricciones adicionales ni ampliaciones al programa.

¿Dónde sí aplica?

El Hoy No Circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Antes de salir, verifica si circularás por alguno de estos puntos:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Circular sin respetar la restricción puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la sanción va de:

-2,262 pesos (mínimo)

-3,394 pesos (máximo)

El monto exacto dependerá del criterio de la autoridad que realice la infracción.

Consejos para evitar sanciones

-Consulta siempre el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisa el reporte diario de calidad del aire, especialmente si dependes de tu auto.

-Planea tus rutas con anticipación.

-Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita una multa, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a cuidar la salud de quienes vivimos en la región.

