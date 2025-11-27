Proyecto inicia pruebas de ADN en jaguares para lograr su reproducción en cautiverio

Este proyecto forma parte de la tercera fase de "Refugio Jaguar", una iniciativa impulsada por Ferrero México y el centro de conservación Reino Animal, ubicado en Teotihuacán, Estado de México.

Durante la presentación, Solange Massimi, vicepresidenta de asuntos institucionales y comunicación corporativa de Ferrero México, destacó que esta nueva etapa representa un parteaguas para la conservación del jaguar, cuyo futuro depende de preservar su diversidad genética y restaurar los ecosistemas donde habita.

Solange Massimi, vicepresidenta de Asuntos Institucionales y Comunicación Corporativa de Ferrero México; Ithiel Berrum, director general de Reino Animal y Victoria Araiza, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, anunciaron el inicio de la tercera fase del programa Refugio Jaguar. (Foto: Brenda Yañez)

Pruebas genéticas, una apuesta para fortalecer la conservación del jaguar

En esta tercera fase del proyecto "Refugio Jaguar", científicos, biólogos y veterinarios trabajarán con tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS), aplicada por primera vez en jaguares en México, para analizar el ADN de cada ejemplar y conocer sus características únicas.

Este estudio permitirá identificar pequeñas variaciones en el código genético —conocidas como SNPs— que funcionan como una “huella digital”.

De esta manera, con marcadores obtenidos, se determinará el grado de parentesco entre jaguares, se medirá su diversidad genética y se evaluarán los riesgos asociados a su consanguinidad.

La base del estudio se debe a que la reproducción entre organismos estrechamente emparentados disminuye la variabilidad genética y vuelve a las poblaciones más vulnerables a enfermedades y cambios ambientales, explicó Victoria Araiza, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y líder del proyecto.

“Cuando disminuye la variación genética, dejamos sin posibilidades a los organismos de perpetuar la especie; por eso, comprender ese nivel de diversidad es esencial para su supervivencia”, afirmó.

Araiza detalló que 15 jaguares —nueve del propio complejo y seis provenientes de otros centros e incluso del medio silvestre— serán sometidos a análisis de ADN para conocer su variabilidad genética, evitar cruzas consanguíneas y definir las combinaciones más viables para su reproducción.

Personal veterinario y especialistas supervisan la salud de los jaguares que formarán parte del programa de reproducción con base científica. (Foto: Cortesía Reino Animal)

¿Cómo se realizará el análisis?

La investigadora Araiza detalló que en la primera etapa se tomarán muestras a los jaguares seleccionados en la clínica del "Refugio Jaguar", que luego serán enviadas a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN para la extracción del ADN. Posteriormente, las muestras se remitirán a Macrogen, empresa especializada en medicina de precisión y bioingeniería, para su secuenciación.

Los resultados preliminares sobre diversidad genética se espera que estén listos para abril de 2026. Con esta información, los especialistas podrán identificar qué ejemplares son compatibles para reproducción y prevenir cruzas entre organismos genéticamente similares.

Ithiel Berrum, director general de Reino Animal, agregó que las crías obtenidas de los individuos seleccionados serán trasladadas al Área de Crianza Salvaje del refugio, donde permanecerán sin contacto humano directo para asegurar que desarrollen comportamientos naturales y puedan ser candidatas a una eventual reintroducción a la vida salvaje.

“Donde hay jaguares, hay sanidad en el ecosistema… si el jaguar puede regresar, estamos restaurando nuestra forma de vivir”, comentó al respecto.

En tanto que la investigadora Araiza agregó que este proyecto marca un hito para la conservación en México, al ser la primera vez que esta tecnología se aplica a una especie dentro de un programa de preservación, por lo que confió en que los resultados puedan servir como guía para futuros esfuerzos con otras especies en riesgo.