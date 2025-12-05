Evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo el 6 de diciembre: horarios, calles afectadas y alternativas viales

La celebración reunirá a militantes del partido guinda para recordar los seis años de Andrés Manuel López Obrador como presidente y el primer año de Sheinbaum al frente del país.

Si planeas asistir o prefieres evitar la zona por posibles complicaciones viales, aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora del evento “7 años de la transformación”.

Hora y lugar de la celebración en el Zócalo CDMX

El evento se realizará en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, espacio donde los gobiernos de izquierda suelen celebrar logros, triunfos o manifestar sus causas.

Hasta el momento, no se ha confirmado el horario oficial, por lo que se espera que las autoridades lo anuncien en los próximos días.

Calles afectadas

Normalmente, cuando se realizan reuniones políticas en el Zócalo, suelen cerrarse varias vialidades del primer cuadro. Las calles que podrían verse afectadas son:

- Calle 5 de Mayo

- Circuito Plaza de la Constitución

- Calle José María Pino Suárez

- Avenida 20 de Noviembre

Alternativas viales

Para evitar contratiempos, se puede optar por las siguientes rutas:

- Eje 1 Norte

- Eje 1 Oriente

- Fray Servando Teresa de Mier

- Congreso de la Unión

- Arcos de Belén

- Paseo de la Reforma

¿Qué celebra Morena este 6 de diciembre?

De acuerdo con un comunicado difundido por el partido, Morena convocó a un acto en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el proyecto político iniciado en 2018 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

El partido afirma que este periodo ha estado marcado por políticas orientadas al bienestar social, la ampliación de programas sociales, la homologación de servicios de salud, incrementos salariales y obras de infraestructura consideradas estratégicas. También atribuye a este periodo una reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como cambios en materia de seguridad y política exterior.

Durante la convocatoria, Morena señala que el evento busca “celebrar los avances” que, según el partido, se han logrado en áreas como:

Programas sociales, incluidos apoyos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, así como becas y programas productivos.

Salud pública, con la integración de sistemas y el inicio del programa “Salud Casa por Casa”.

Salario y empleo, con aumentos al salario mínimo y cifras recientes de empleo formal.

Seguridad, destacando una reducción en los homicidios dolosos respecto a administraciones anteriores.

Desarrollo e infraestructura, con obras como el Tren Maya, el Interoceánico, Dos Bocas y proyectos ferroviarios y aeroportuarios.

Política exterior, enfocada en la defensa de la soberanía y la relación con Estados Unidos y Canadá.

El acto del 6 de diciembre, según la convocatoria, reunirá a simpatizantes y busca funcionar como un balance público de estos siete años.