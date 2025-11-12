¿Tienes gatos y perros? CDMX realiza esterilizaciones gratis y estos son los requisitos

Beneficios de la esterilización de perros y gatos

De acuerdo con MSD Salud Animal, este procedimiento consiste en la extracción quirúrgica de los ovarios y útero (en hembras) o de los testículos (en machos) en animales de compañía. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, la esterilización tiene beneficios en la salud como:

Perros

Elimina el riesgo de neoplasias testiculares.

Reduce el riesgo de enfermedades de próstata.

En caso de realizarse antes de los dos años, se reduce el riesgo de tumores de glándula mamaria.

Minimiza el riesgo de piometra (infección de útero), lo cual mata aproximadamente al 1% de las perras.

Elimina el riesgo de tumores de ovario.

También puede reducir comportamientos de itinerancia, marcaje territorial, agresividad, entre otros.

Gatos

Disminuye el comportamiento de marcaje en la casa.

Disminuye la conducta agresiva con otros gatos.

Reduce la transmisión de enfermedades como leucemia viral y el síndrome de inmunodeficiencia.

Ayuda a prevenir la aparición de tumores prostáticos, testiculares y anales.

Además de esto, la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés), las hembras no entrarán en celo, y tendrán una vida más larga sana, por prevenir el cáncer de mama que puede ser fatar de 50% en perras, y 90% en gatas.

Las técnicas quirúrgicas que se realizan actualmente para hacer una esterilización poco invasiva para los animales y que las curaciones postoperatorias sean mínimas, por lo que perros y gatos pueden volver a su vida normal en poco tiempo, incluso con recuperaciones de 24 horas.

Esta operación tiene beneficios de salud como la reducción de ciertos cánceres y problemas reproductivos (piometra, tumores de mama), y puede mejorar el comportamiento, además de ser crucial para el control de la población animal. (michellegibson/Getty Images)

Otro beneficio es que ayuda a reducir la sobrepoblación de animales que, en muchos casos, viven en situación de calle. MSD Salud Animal estima que existen 23 millones de perros y gatos en México, de los cuales el 70% no tienen hogar.

El Gobierno de la Ciudad de México realiza la esterilización de manera gratuita durante campañas temporales y permanentes en diferentes centros.

Esterilización gratis en CDMX

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México tiene dos sedes donde realizan jornadas de esterilización totalmente gratuitas y de forma permanente.

Agencia de Atención Animal

Ubicación: Av. Ignacio Zaragoza S/N, Secc. III del Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX

Lunes a jueves, de 10:00 a 12:00 horas.

Contacto: salud.agatan@gmail.com

Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Ubicación: Calle Carlos L. Grácida s/n, Av. Genaro Estrada 200, Santa Cruz Meyehualco, Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México, CDMX.

Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas

Contacto: 55 5693 98 92

Se requiere solicitar cita para en cualquiera de las dos sedes de Agatan.

Requisitos

Los tutores responsables deberán asegurarse que el animal de compañía cumpla con los siguientes requisitos:

Estar clínicamente sanos (previa valoración médica). Para esto se requiere llevar cartilla con vacunas y desparasitación vigente. Estar limpios. Ser mayores de 6 meses y hasta 8 años de edad (previa valoración médica) Tener 8 horas de ayuno de alimento y 4 horas de líquidos. Las hembras no deben estar en celo, durante la gestación, con piómetra (infección en útero) o lactantes. Para animales braquicefálicos (Pug, Bóxer, Bulldog francés, Bulldog inglés, Pequinés, Boston Terrier, Shih Tzu / Gato Persa), se requiere hacer el procedimiento en un Hospital Veterinario.

Para el procedimiento, los gatos deberán llegar en transportadora, caja o algún contenedor para prevenir escapes. Mientras tanto, los perros deberán portar collar con plata de identificación y correa. En caso de presentar agresividad, también se requiere de bozal.

También es necesario llevar una cobija o toalla para la recuperación.

El requisito más indispensable para el procedimiento es contar con la clave del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) de la Ciudad de México, que se obtiene gratuitamente en línea desde esta liga: ( https://www.ruac.cdmx.gob.mx/ )

Esterilización, vacunación y desparasitacion en la GAM

La alcaldía Gustavo A. Madero realiza una jornada de esterilización de animales esta semana, del 10 al 14 de noviembre, previa cita, en la Clínica Veterinaria GAM.

Además, el próximo martes 14 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas, habrá una campaña de desparasitación y vacunación gratuita. Se aplicarán dosis contra la rabia.

Áreas de Atención Animal en CDMX

La CDMX tiene diferentes centros de atención animal en varias alcaldías. Puedes consultar las direcciones y servicios aquí .