Microsismos en la última semana de noviembre pone en alerta a ciudadanos de la CDMX

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) detalló que el más reciente microsismo ocurrió el viernes 28 de noviembre a las 20:28 horas. A través de su cuenta en 𝕏, detalla Guerrero pudo ser la zona identificada como el epicentro.

A la 01:05 horas de este sábado, Sky Alert informó sobre un microsismo de magnitud 2.2 que se localizó en la alcaldía de Álvaro Obregón; algunos usuarios de redes sociales compartieron que sí lo sintieron, sobre todo en la zona de Las Águilas.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalla en su reporte matutino de este sábado 29 de noviembre, que se tiene el registro de siete sismos, cuatro con magnitud de entre 4.0 y 4.0; dos con magnitud menor a 3 y uno con magnitud de entre 3.0 y 3.9. Todos ellos, sin la necesidad de activar la alerta sísmica.

En la página oficial del organismo se cuenta con el mapa de México en donde de manera interactiva se pueden localizar los temblores que ocurren en diferentes entidades del país.

El SSN realiza un monitoreo diario de los sismos que ocurren en los estados con actividad sísmica. (Foto: SSN )

¿Cuándo suenan las Alertas Sísmicas?

El Sasmex detalla que la alarma se activa al detectar sismos importantes en la Brecha de Guerrero y avisa con al menos 50 segundos de anticipación la llegada de ondas sísmicas importantes, con el objetivo de que la ciudadanía active los protocolos requeridos y busque zonas seguras para evitar riesgos a la salud.

Estas son las condiciones requeridas para que se active la alerta sísmica:

1.- Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2.- Dependiendo de la estimación de energía del sismo.

3.- Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Es por ello que la alerta sísmica no se activó la alerta sísmica, debido a la cercanía de la zona en donde se percibió y a la magnitud de 2.3; por lo que se le denomina microsismo.

En tanto, el más reciente reporte de Protección Civil de Chiapas informó que tras el sismo que se percibió durante la tarde del 28 de noviembre, se atendieron cinco servicios prehospitalarios, pero sin mayores afectaciones a la ciudadanía.

Gracias al despliegue preventivo y al trabajo conjunto con diversas corporaciones, se atendieron 5 servicios prehospitalarios, manteniendo saldo sin incidentes mayores y asegurando un ambiente seguro para las y los visitantes. — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) November 29, 2025

Debido a que México es un país sísmico por la interacción de diversas placas tectónicas; ante ello, Protección Civil recomienda a la población tomar medidas precautorias antes, durante y después de un temblor.

Estas son algunas de las recomendaciones:

1.- Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas.

2.- En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

3.-Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas.

4.-No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada.