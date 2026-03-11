Doble Hoy No Circula 11 de marzo de 2026: quién no puede salir en CDMX y Edomex por contingencia

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?
-Autos con holograma de verificación 2.
-Autos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.
-Autos con hologramas 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
Unidades sin holograma de verificación: autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estas aplican la misma restricción que los hologramas 2.
Otros vehículos con restricción
50% de unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, sin válvula de desconexión seca, terminación de matrícula NON.
Vehículos de carga local o federal, que no estén en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX, no podrán circular entre 6:00 y 10:00 horas.
Taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2, que deban dejar de circular según los incisos anteriores, tienen restricción de 10:00 a 22:00 horas.