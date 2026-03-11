Doble Hoy No Circula 11 de marzo de 2026: quién no puede salir en CDMX y Edomex por contingencia

Publicidad

CDMX

Doble Hoy No Circula 11 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

La contingencia ambiental activa Doble Hoy No Circula este miércoles 11 en CDMX y municipios del Edomex; revisa qué autos deben quedarse en casa.
mié 11 marzo 2026 07:37 AM
La Came activó fase 1 de contingencia ambiental este miércoles 11 de marzo. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la fase 1 de contingencia ambiental para este miércoles 11 de marzo. Como medida para reducir la contaminación, se aplica el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar sanciones y contratiempos innecesarios.

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?

-Autos con holograma de verificación 2.

-Autos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

-Autos con hologramas 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Unidades sin holograma de verificación: autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estas aplican la misma restricción que los hologramas 2.

Otros vehículos con restricción

50% de unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, sin válvula de desconexión seca, terminación de matrícula NON.

Vehículos de carga local o federal, que no estén en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX, no podrán circular entre 6:00 y 10:00 horas.

Taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2, que deban dejar de circular según los incisos anteriores, tienen restricción de 10:00 a 22:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida rige en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, los municipios afectados son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican la medida de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas están vigentes desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte caro. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire lo agradecerán.

