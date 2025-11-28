Temblor en Chiapas hoy, 28 de noviembre: sismo de 5.8 también se sintió en Guatemala

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó el Protocolo de Evacuación ante el sismo. Por su parte, la Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC) señaló que en la comunidad de Tapachula, la percepción fue fuerte.

Hasta el momento, el Sistema Estatal de Protección Civil no ha tenido reportes de afectación en ningún municipio, pero se mantiene en monitoreo constante para brindar atención.

🚨 Así sonaron las alarmas en la ciudad de #Tapachula, #Chiapas tras el #sismo de magnitud 5.8 sin que hasta el momento se registren daños a infraestructuras o pérdidas humanas.



Su intensidad máxima hasta el momento fue fuerte = percepción fuerte.

⚠️ INFORMACIÓN REVISADA - SISMO // AMC.



Se registró un sismo de magnitud 5.8 el 28/11/2025 a la/s 14:06:08 en Huixtla, #Chiapas con una intensidad máxima estimada: MODERADO (IV)

Profundidad: 137 km.#Sismo #Temblor



🚫 SIN RIESGO DE TSUNAMI DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS.

El sismo también fue percibido en Oaxaca, con una intensidad moderada. En la Ciudad de México, en cambio, fue imperceptible.

Descantan riesgo de tsunami en Chiapas

La Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC) informó que el sismo superó el umbral pre establecido para la actividad del protocolo de monitoreo de tsunami, por lo que la entidad dará seguimiento a su desarrollo y evolución.

Según a la información sísmica, el dato de datos de boyas (DART), reportes del Centro de Alertas de Tsunamis del Pacifico (PTWC) y el Sistema de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR), no existe riesgo de tsunami a nivel nacional o internacional en las costas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reafirmó que no hay peligro para la operación portuaria ni para la población, aunque no descarta variaciones en el nivel del mar.

El temblor se sintió en Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala confirmó que el temblor alcanzó a varios territorios, principalmente en los los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Chimaltenango.

Información en desarrollo.