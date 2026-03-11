Contingencia ambiental 11 de marzo 2026: sigue la fase 1 por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a las 10:00 de la mañana que continúa la Fase 1 de contingencia ambiental este miércoles 11 de marzo, junto con la aplicación del programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte de las medidas para reducir la contaminación en el Valle de México, también se restringe la circulación de algunos vehículos con holograma 0 y 00.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación puede ayudar a evitar multas y contratiempos.

Además, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente durante las horas con mayor concentración de contaminantes.

