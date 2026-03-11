Publicidad

CDMX

Contingencia ambiental 11 de marzo 2026: sigue la fase 1 por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

La CAMe señaló que este 11 de marzo de 2026 continúa activa la Fase 1 de contingencia ambiental, por lo que este miércoles se aplica el programa Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex.
mié 11 marzo 2026 10:13 AM
(Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a las 10:00 de la mañana que continúa la Fase 1 de contingencia ambiental este miércoles 11 de marzo, junto con la aplicación del programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte de las medidas para reducir la contaminación en el Valle de México, también se restringe la circulación de algunos vehículos con holograma 0 y 00.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación puede ayudar a evitar multas y contratiempos.

Además, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente durante las horas con mayor concentración de contaminantes.

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?

Vehículos con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Vehículos con hologramas 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Unidades sin holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, vehículos nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras. Estos casos se rigen por la misma restricción que los autos con holograma 2.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando tu vehículo tiene restricción por el programa Hoy No Circula puede derivar en una sanción económica y otras medidas administrativas.

Para 2026, las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y van de 20 a 30 UMAs, lo que se traduce en los siguientes montos:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos.

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar costos adicionales por arrastre de grúa y estancia del automóvil.

¿Habrá cambios en la contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informará a las 15:00 horas de este miércoles si la Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene o si se levanta, junto con las medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula.

La decisión dependerá de las condiciones de la calidad del aire en el Valle de México, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los próximos comunicados oficiales. De ello dependerá si las restricciones continúan o si la circulación vuelve a la normalidad.

