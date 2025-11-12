Vivir en las ciudades sedes del Mundial 2026 tiene sus contras: se encarece el precio de la vivienda

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio de la vivienda se incrementó 10.9% en Guadalajara, y 9.4% en Monterrey, mientras que en la Ciudad de México se encareció 4.8%.

En los alrededores del Estadio Azteca, que será la sede del partido inaugural y cuatro juegos más, los precios oscilan entre 8,900 y 18,700 pesos por 24 noches, mientras que las viviendas completas tienen un costo que varía de 21,200 a 43,700 pesos.

Aunque las alcaldías con más alojamientos en la capital son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Coyoacán se coloca en el cuarto sitio con 770 viviendas completas y 902 habitaciones privadas ofrecidas a turistas en la aplicación.

En las zonas aledañas a los estadios en Guadalajara y Monterrey se presenta un panorama con precios superiores a los 15,000 pesos al mes en rentas y más de 20,000 pesos el metro cuadrado en ventas.

Por ejemplo, alrededor del Estadio Akron, en Guadalajara, las rentas mensuales van de los 22,000 a los 45,000 pesos, según datos de Monopolio. En colonias como Granja, San Juan de Ocotán o Rinconada del Bosque, todas a menos de 10 minutos del recinto, el metro cuadrado en venta ronda entre 29,000 y 36,000 pesos, de acuerdo con Clau.com.

Las zonas más exclusivas, como Los Castaños, concentran las rentas más altas, mientras que en Ayamonte los precios son ligeramente menores, aunque siguen por encima del promedio metropolitano.

Seguridad en el Estadio Akron en Guadalajara. (Foto: Eloisa Sánchez/Reuters)

En Monterrey, los alrededores del Estadio BBVA presentan precios más contenidos. En colonias como Jardines y Bosques de la Pastora, así como en Puesta del Sol, las rentas se ubican entre 16,000 y 28,000 pesos mensuales, mientras que la venta por metro cuadrado oscila entre 19,000 y 23,000 pesos.

En zonas colindantes, como La Quinta o Unidad Ciudad de los Niños, los precios bajan ligeramente, manteniendo un perfil más residencial que de alta demanda comercial.

Estadio BBVA, en Monterrey, será sede mundialista en 2026. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

De acuerdo con Daniel Blum, socio de la consultora 4S Real Estate en Guadalajara, el mercado habitacional tapatío ya muestra incrementos anuales en rentas de entre 6 y 10%, especialmente en colonias como Providencia, Puerta de Hierro y La Americana, donde “el ingreso de nuevas industrias ha traído una demanda más especializada de vivienda, con unidades más pequeñas y flexibles”.

Juan Pablo Abaroa, socio regional de la firma en Monterrey, explica que la ciudad registra cerca de 220 proyectos verticales en desarrollo y un precio promedio de 80,000 pesos por metro cuadrado, con tickets de venta que rondan los siete millones de pesos. “Eso ha provocado que muchas personas no puedan comprar y opten por rentar. Departamentos de 34 metros sin estacionamiento ya se rentan entre 18,000 y 20,000 pesos mensuales”, apunta.

Las obras revalorizan las zonas

El Mundial será de unos cuantos partidos en cada sede, pero genera un impacto de inversiones millonarias e intervenciones públicas: en la Ciudad de México la mejora urbana del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), la construcción de una ciclovía y un paseo elevado en Calzada de Tlalpan y más trenes para el Tren Ligero.

En Monterrey, la construcción de dos nuevas líneas del Metro, una que conectará con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo así como la creación del Parque del Agua; mientras que en Guadalajara se prevé un nuevo Macrobús Eléctrico del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al Estadio Akron, así como la renovación y ampliación de avenidas y carreteras.

Rosalba González Loyde, doctora en Sociología por la UAM y maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, agrega que esta inversión si bien busca mejorar la movilidad y contar con mejores espacios públicos, también traerá un aumento del costo sobre la vivienda alrededor de las sedes mundialistas.

“Hay inversión –tanto pública como privada- para mejorar el espacio público y la infraestructura. ¿Pero qué sucede con los propietarios que se aprovechan de esa infraestructura para ahora rentar sus viviendas no al precio anterior sino aumentarlas de valor?", dice.

Los especialistas de 4S Real Estate coinciden en que estas obras, aunque actualmente generan molestia por el tráfico, “revalorizarán las zonas y mejorarán la conectividad en el mediano plazo”.

Blum considera que en Guadalajara “las zonas cercanas al estadio, Andares o Chapultepec podrían ser las más beneficiadas”, mientras que Abaroa prevé en Monterrey una derrama económica de hasta 1,000 millones de dólares y la creación de nuevos polos de vivienda en municipios como Apodaca, Escobedo, Guadalupe y San Nicolás, “gracias a la expansión del transporte público y los cambios en los planes de desarrollo urbano”.

“Hay una valorización del inmueble, entonces vamos a comenzar a percibir elementos de la definición clásica de gentrificación, que es un proceso de expulsión de una población de menores ingresos por otra de mayores ingresos, resultado del aumento del costo del suelo y de la vivienda por esta inversión", explica González Loyde en entrevista con Expansión Política.

A esto se suma la escasa regulación sobre vivienda y costos del suelo en México, indica la también académica de la UNAM.

Daniel Blum coincide en que el fenómeno será focalizado, sobre todo en zonas turísticas o con mejor conectividad. “Muchos propietarios probablemente pasen sus rentas tradicionales a estancias de corta duración durante el Mundial y algunos podrían mantenerlas así después del evento”.

Juan Pablo Abaroa advierte que, en Monterrey, las áreas que reciban infraestructura nueva mantendrán precios elevados incluso después del torneo, mientras que otras tenderán a estabilizarse.

La regulación de Airbnb en las ciudades del Mundial

En Monterrey, la regulación de plataformas de viviendas turísticas como Airbnb se limita al pago de un impuesto del 3% sobre hospedaje que se paga al gobierno de Nuevo León.

En Guadalajara, el Congreso de Jalisco ha discutido un proyecto de reforma que incluye limitar a un máximo de 180 noches al año el tiempo de alojamiento de las viviendas turísticas, restricción contra la cual se pronunciaron representantes de Airbnb y Expedia en foros legislativos.

“En Guadalajara el sector tiene incertidumbre respecto a cómo y cuándo se aplicarán las reglas, pero todavía existe hambre de rentas de corta estancia”, dice Blum.

En Monterrey, Abaroa recuerda que el boom de vivienda vertical se dio desde 2013 con el desarrollo orientado al transporte (DOT), lo que detonó proyectos en el centro y permitió generar productos más densos y asequibles, aunque hoy los costos de construcción y la inflación limitan esa tendencia.

La Ciudad de México es la más avanzada en la creación de límites para plataformas de hospedaje, al menos en el papel.

El 3 de octubre de 2024 se publicaron una serie de reformas aprobadas por el Congreso capitalino a las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción para poner restricciones al alquiler de habitaciones, departamentos y casas en plataformas como Airbnb.

No obstante, más de un año después este marco legal aún no se aplica y el gobierno capitalino no habilita aún la plataforma de registro de anfitriones, inmuebles y empresas que ofrecen estancias turísticas temporales.

“Es imposible que el Gobierno de la Ciudad de México, ante la incapacidad que ha demostrado el último año, tenga la capacidad los siguientes meses de aplicar una ley que además va a ser perjudicial para el mismo gobierno y la actividad económica que nos espera el siguiente año”, afirma Patricia Urriza, diputada por Coyoacán de Movimiento Ciudadano (MC).