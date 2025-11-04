Comerciantes del Azteca ven amenaza en reubicación por Mundial 2026

La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, en cuya capital tendrá lugar el partido inaugural.

El epicentro de la competencia futbolística en la Ciudad de México estará en el mayor estadio del país, el Azteca, rodeado desde hace décadas por corredores de improvisados puestos, montados con fierros y plásticos.

Pero los vendedores callejeros ya fueron advertidos por las autoridades locales de que deben dejar la zona y posiblemente no volver.

"La expectativa es nula", dice a AFP Alejandra Zarazúa, una vendedora de 55 años, sobre cómo ven estos comerciantes la máxima cita del fútbol.

"Me preocupa saber de dónde voy a generar mi ingreso para sobrevivir", dice esta exempleada de hospital que desde hace un año vende gelatinas sobre una mesita al lado de su padre, un limpiabotas con dos décadas en la zona.

Como ella, una veintena de puestos sin permisos oficiales, los más cercanos al Azteca, esperan desde mediados de año la orden para desalojar y ser ubicados en una avenida cercana, plagada ya de venta callejera.

Sueños mundialistas

Al otro lado de la ciudad, en la Roma-Condesa, el sector preferido de numerosos estadounidenses, el japonés Satoru Hasuike triunfa con un puesto callejero de ramen que acumula largas colas gracias a los videos colgados en TikTok por este cocinero de 37 años.

Y ya afina su estrategia mundialista, aunque reconoce que el permiso para vender en el Azteca es "difícil" de conseguir.

"Tengo que contratar con la FIFA. Yo quiero adentro del estadio un local, no un puesto, que podría llevar el estilo callejero", afirma, sin querer decir cuánto debería pagar para conseguirlo.