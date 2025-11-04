Comerciantes del Azteca ven amenaza en reubicación por Mundial 2026

Se prevé que el Mundial atraiga a unos cinco millones de visitantes y aporte una derrama económica de 3,000 millones de dólares, según el ministerio de Turismo. En ese contexto, la venta en torno a los estadios se convierte aún más en botín económico y político.
Cerca del Azteca, sobre un puente peatonal que lleva a la estación de tren, unos trabajadores limpian de escombros un corredor donde hace unos días había decenas de pequeños puestos.
"Se llevaron todo en la noche, no sabemos dónde quedaron nuestras cosas", se lamenta una persona que atendía un improvisado restaurante instalado por su abuela hace casi 40 años.
Pide permanecer en el anonimato por temor a represalias.
"Esto es una mafia, aquí hay mucho dinero de por medio, hay que 'mocharse' (sobornar) con los líderes y las autoridades", sentencia otra persona dedicada al comercio.
También, con temor, pide omitir su nombre, ni siquiera permite que se use una libreta para tomar apuntes. "Que no vean que doy información", susurra antes de sentenciar: "A la FIFA no les gustamos, por eso nos quitan".
Contactados por la AFP, autoridades locales y líderes de los comerciantes se limitaron a confirmar el desalojo y la existencia de una negociación en curso para su reubicación.
Separada solo por una reja del Azteca, la tortería El Estadio abrió sus puertas hace un año para ofrecer sándwiches inspirados en las estrellas del fútbol.
"Estoy aprendiendo inglés para atender a los clientes internacionales", cuenta orgulloso Oscar Hernández, de 47 años y dueño del pequeño comercio que luce en sus muros a Pelé y a Diego Maradona, campeones en la cancha vecina en los mundiales celebrados en México en 1970 y 1986, respectivamente.
Oscar tiene sus planes B y C en caso de que también las "tienditas" sean obligadas a cerrar durante la Copa del Mundo. "Uno como mexicano se las ingenia. Pongo un puesto a dos calles y si tampoco me dejan, salgo con mis tortas en una bolsa para venderlas".
Zarazúa tuvo la misma idea.
"Pero entiendo que ni siquiera caminando va a estar permitido vender", se lamenta.