¿Qué plantea la iniciativa para regular la venta y exhibición de animales en la CDMX?

Voces a favor y en contra

El director ejecutivo de AnimaNaturalis, Arturo Berlanga Ramírez, afirmó que el instrumento legislativo que se construye no prohíbe la venta total de seres sintientes, solo busca regular su exhibición, y propuso prohibir su comercialización porque los criaderos son “fábricas de animales que terminarán en el abandono”.

La presidenta de Razas Mexicanas Xoloitzcuintle y Chihuahueño, Ana María Rivera Huerta; la abogada de la Federación Canófila, Susana Paredes Pérez y la integrante de la Federación Felina Mexicana, Ivonne Hernández Parizot, coincidieron que al dejar de exhibir a los animales para su venta, se estará incentivando su venta en catálogos y en las redes sociales.

Protesta de activistas

El domingo 5 de octubre, activistas por los derechos animales marcharon desde Fray Servando con la intención de manifestarse frente al Mercado de Sonora; sin embargo, tuvieron que replegarse debido al amago de los locatarios quienes se organizaron para confrontarlos.

El 8 de octubre, cuando en el Congreso capitalino se llevó a cabo el segundo foro sobre el tema , locatarios del Mercado de Sonora se manifestaron afuera del recinto ubicado en la calle de Donceles para exigir a los legisladores que les permitan vender a los animales y con mensajes en pancartas aseguraron que no son delincuentes.

¿Qué propone la iniciativa?

La iniciativa de ley plantea que la venta de mascotas “deberá realizarse a través de medios remotos o herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre los animales ofrecidos para venta y las personas interesadas en su adquisición”.

El presidente de la Mesa Directiva y diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, recordó que la venta de animales está prohibida en mercados y tiendas itinerantes. Las tiendas departamentales en donde se ofertan animales de compañía están de acuerdo en regularizar esta actividad, de acuerdo al legislador.