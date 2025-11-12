Publicidad

CDMX

La CDMX no tendrá zonas de tolerancia de consumo de alcohol para el Mundial 2026

La medida busca evitar hechos violentos y fomentar el consumo de alimentos y bebidas en bares y restaurantes establecidos.
mié 12 noviembre 2025 03:23 PM
Sin puestos de miches: no habrá venta y consumo de alcohol en las calles durante el Mundial 2026 en CDMX
El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX prohibe el consumo de alcohol en sitios públicos (Gobierno CDMX )

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que en los alrededores del Estadio Azteca y espacios públicos donde se realicen actividades relacionadas con el Mundial 2026 en las 16 alcaldías no habrá zonas de tolerancia para el consumo o la venta de alcohol.

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, explicó que la medida forma parte de la política de sana convivencia de la actual administración con motivo de las actividades públicas y familiares para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, tanto en las 16 alcaldías como en el Zócalo.

La funcionaria dijo que además se busca canalizar el consumo de bebidas y alimentos hacia restaurantes, bares y cantinas, con el fin de favorecer al sector económico formal durante el evento.

“Tenemos más de 60,000 restaurantes en esta ciudad, entonces se podrán vivir los partidos en ambiente familiar en espacio público”, afirmó.

Frausto recordó que el artículo 28 de la Ley de Cultura Civica prohíbe el consumo de alcohol en sitios públicos, por lo cual será aplicada la normatividad vigente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en inmediaciones del Estadio Azteca y las alcaldías donde habrá proyecciones de los partidos de futbol.

Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada anunció que el no permitir la venta y consumo de alcohol en los espacios públicos donde se viva la fiesta mundialista es para prevenir hechos violentos o incidentes donde convivirán familias, niños, personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad.

“Queremos un mundial de convivencia pacífica, estaremos muy estrictos con respecto a este tema y queremos que se viva el mundial desde el deporte, desde la fiesta y las actividades paralelas, queremos cuidar mucho las calles”, remarcó.

Brugada dijo que en la Ciudad de México se harán valer las leyes y reglamentos que prohíben el consumo de alcohol en sitios públicos, así como clasismo, xenofobia, machismo y violencia contra las mujeres. Para ello, personal de la Policía capitalina estará aplicando un operativo en todas las demarcaciones y plazas públicas.

Brugada realizará viaje a Washington

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el próximo 5 de diciembre viajará a Washington, Estados Unidos, para asistir al sorteo oficial de la FIFA, donde se definirán los grupos que competirán en la Copa Mundial de Futbol 2026.

Destacó que este evento es clave para la Ciudad de México, ya que en él se determinará qué selecciones jugarán en el Estadio Azteca durante los cinco partidos programados en la capital.

Este será el primer viaje internacional de Brugada como jefa de Gobierno.

