CDMX

Brugada y gobernador de Nueva Jersey acuerdan trabajar juntos rumbo al Mundial 2026

Algunos de los temas abordados entre los equipos de Clara brugada y Phil Murphy fueron seguridad, movilidad y oferta turística que ambas ciudades otorgarán para los visitantes y aficionados.
sáb 08 noviembre 2025 03:30 PM
Encuentro entre el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada
El gobernador de Nueva Jersey, Estados Unidos, Phil Murphy visitó México para bordar temas migratorios, económicos y sobre el Mundial 2026. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

La jefa de gobierno, Clara Brugada, y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, acordaron trabajar juntos para ofrecer una buena experiencia a los visitantes de ambas ciudades, mismas que serán sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026.

En el marco de la gira del gobernador de Nueva Jersey a México, en la que abordó temas migratorios, comerciales y sobre el Mundial de 2026, Phil Murphy acudió junto con su equipo al antiguo Palacio del Ayuntamiento para reunirse con la jefa de Gobierno.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina afirmó que el encuentro fue importante para la Ciudad de México, ya que ambas ciudades albergarán partidos de futbol y, por tanto, recibirán millones de aficionados que asistirán a los eventos.

Dijo que la capital será sede de la inauguración del Mundial y se disputarán cinco partidos, mientras que Nueva Jersey albergará la ceremonia de clausura.

“¡Este acercamiento fortalece la colaboración entre ambas ciudades para hacer del Mundial 2026 una celebración inolvidable!”, se lee en un mensaje.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, César Cravioto; de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico.

Algunos de los temas abordados entre los equipos de Clara Brugada y Phil Murphy fueron seguridad, movilidad y la oferta turística que ambas ciudades otorgarán para los visitantes y aficionados.

Posterior al encuentro, el equipo de Murphy y los integrantes del gabinete de Brugada se trasladaron a las escalinatas principales del Palacio del Ayuntamiento para tomarse la fotografía oficial.

