Brugada y gobernador de Nueva Jersey acuerdan trabajar juntos rumbo al Mundial 2026

En el marco de la gira del gobernador de Nueva Jersey a México, en la que abordó temas migratorios, comerciales y sobre el Mundial de 2026, Phil Murphy acudió junto con su equipo al antiguo Palacio del Ayuntamiento para reunirse con la jefa de Gobierno.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina afirmó que el encuentro fue importante para la Ciudad de México, ya que ambas ciudades albergarán partidos de futbol y, por tanto, recibirán millones de aficionados que asistirán a los eventos.

Dijo que la capital será sede de la inauguración del Mundial y se disputarán cinco partidos, mientras que Nueva Jersey albergará la ceremonia de clausura.

“¡Este acercamiento fortalece la colaboración entre ambas ciudades para hacer del Mundial 2026 una celebración inolvidable!”, se lee en un mensaje.

Nos reunimos con el gobernador de Nueva Jersey, @GovMurphy, y su equipo de trabajo con miras al #Mundial2026 en un encuentro muy importante, pues la Ciudad de México será sede del partido inaugural y Nueva Jersey cerrará con broche de oro esta gran justa deportiva.



Coincidimos… pic.twitter.com/z3Z67f8NCz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 8, 2025

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, César Cravioto; de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico.

Algunos de los temas abordados entre los equipos de Clara Brugada y Phil Murphy fueron seguridad, movilidad y la oferta turística que ambas ciudades otorgarán para los visitantes y aficionados.

Posterior al encuentro, el equipo de Murphy y los integrantes del gabinete de Brugada se trasladaron a las escalinatas principales del Palacio del Ayuntamiento para tomarse la fotografía oficial.