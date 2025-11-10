Publicidad

presidencia

“Mundialito Social”, el proyecto del gobierno de Sheinbaum para llevar futbol a todos

La presidenta informó que esta iniciativa busca aprovechar la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para fomentar el deporte, la inclusión y la convivencia en todo el país.
lun 10 noviembre 2025 10:26 AM
Durante la presentación oficial del evento mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este proyecto pretende que el entusiasmo por el fútbol trascienda los 39 días del torneo y se convierta en una herramienta de transformación social. (Henry Romero/Reuters)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes, durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizó en el Complejo Cultural "Los Pinos", la puesta en marcha del programa “Mundial Social”, una iniciativa que busca aprovechar la celebración de la este evento mundial para fomentar el deporte, la inclusión y la convivencia en todo el país.

Durante la presentación oficial del evento mundialista, la mandataria explicó que este proyecto pretende que el entusiasmo por el fútbol trascienda los 39 días del torneo y se convierta en una herramienta de transformación social.

"Queremos que no se quede solo de enero a junio cuando inicie el mundial y en los 39 días que van a ocurrir, sino después, queremos que después siga el deporte en nuestro país y particularmente el fútbol", dijo la presidenta.

"Es parte de la programación y del desarrollo que tenemos a partir del fútbol. Esta efervescencia que se genera cuando todos vemos los partidos y en particular de la selección. Queremos que continúe, que no solamente se quede en el mundial, sino que podamos formar canteras, bueno, así les decimos lo que le vamos a los Pumas", agregó al adelantar que este programa será presentado muy pronto en conjunto con la Conade.

Mundialito social: canchas, torneos y deporte para todos

La presidenta Sheinbaum adelantó este lunes que Mundialito Social es un programa con actividades que se desarrollorán alrededor de la Copa del Mundo 2026, el cual contempla la construcción de canchas de futbol en todo el país para niños y niñas.

"Va a haber mundialitos de jóvenes, de niñas y niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad en todo el país. Vamos a llevar a cabo distintos torneos y distintas acciones que se celebrarán", dijo.

"Además de que, junto con la FIFA, se desarrollará en las tres ciudades lo que son los FIFA Fest, donde las personas, el público en general, va a poder ver de manera directa los partidos de fútbol", agregó.

La presidenta detalló que este programa contempla la construcción y rehabilitación de canchas en distintos estados del país, así como la organización de torneos locales y regionales dirigidos a diversos sectores de la población.

Explicó que el “Mundial Social” incluirá ligas infantiles y juveniles, actividades para personas mayores y con discapacidad, además de encuentros femeniles, con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del deporte.

“Se trata de que el fútbol se viva en todos los rincones del país. Queremos que sea un espacio donde las familias se reencuentren y los jóvenes encuentren en el deporte una forma de vida sana y solidaria”, añadió.

El gobierno federal destacó que el Mundial 2026 será una oportunidad para dejar un legado permanente, no solo en materia de infraestructura deportiva, sino también en la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la inclusión.

Además del “Mundial Social”, el gobierno mexicano y la FIFA anunciaron este lunes la realización de los FIFA Fan Fest en las tres ciudades sede –Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey–, espacios gratuitos donde los aficionados podrán disfrutar de los partidos en pantallas gigantes y participar en actividades culturales, recreativas y gastronómicas.

“El fútbol es unión, alegría y orgullo nacional. Este Mundial será una fiesta para todos los mexicanos, pero también una oportunidad para impulsar el deporte desde las comunidades”, enfatizó la mandataria.

El gobierno federal busca que la Copa Mundial de la FIFA 2026 no sea solo recordada por los goles o los estadios, sino por su capacidad para transformar vidas, fortalecer comunidades y sembrar una nueva generación de nuevos deportistas.

