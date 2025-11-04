Hoy No Circula 4 de noviembre 2025: autos que no salen en CDMX y Edomex este martes

Este martes 4 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Conducir en día restringido puede derivar en multas importantes, así que conviene estar atento.
Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplimiento
Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.
-Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.
-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales.
Respetar estas indicaciones no solo te ayudará a planear tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.