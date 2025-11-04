Hoy No Circula 4 de noviembre 2025: autos que no salen en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , los vehículos que no podrán transitar son aquellos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8.

-Engomado rosa.

-Holograma 1 o 2.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Aplica doble Hoy No Circula?

Este martes no aplica el Doble Hoy No Circula, medida que solo se activa durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

¿Dónde aplica la medida?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Respetar estas indicaciones no solo te ayudará a planear tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.