Guardia de seguridad es asesinado al interior de Bodega Aurrerá en el Centro de CDMX

''En ese momento, el sujeto se tornó agresivo, simuló salir del lugar, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y realizó disparos de manera directa en contra del trabajador para posteriormente darse a la fuga sobre la misma calle'', expuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Paramédicos que llegaron al punto valoraron al lesionado y confirmaron su muerte por heridas de bala en la nuca, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Agentes de la SSC realizaron las primeras investigaciones y el análisis de las cámaras de circuito cerrado del establecimiento, por lo que identificaron al probable responsable.

Junto a los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro implementaron un cerco virtual y efectuaron el videoreplay de las cámaras en la zona. Así le siguieron la pista.

Después de atacar al policía, el hombre corrió e ingresó a una vecindad localizada en la calle República de Chile.

Tras una búsqueda en el edificio y una breve persecución, autoridades localizaron a un joven, que dijo tener 16 años de edad, al que se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.