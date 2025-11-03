Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Guardia de seguridad es asesinado al interior de Bodega Aurrerá en el Centro de CDMX

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron al presunto agresor, quien se ocultó en una vivienda del Centro Histórico.
lun 03 noviembre 2025 05:59 PM
Canasta básica Edomex
La tienda en la que ocurrió el crimen se encuentra en la colonia Centro de la capital. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Un guardia de seguridad privada fue asesinado al interior de una sucursal de Bodega Aurrerá en el Centro de la Ciudad de México. El presunto agresor fue arrestado.

De acuerdo con autoridades de la capital, trabajadores del establecimiento dijeron que un hombre ingresó a la tienda y trató de ocultar mercancía entre sus ropas, por lo que uno de los guardias de seguridad privada se le acercó para encararlo y pedirle que se retirara del lugar.

Publicidad

''En ese momento, el sujeto se tornó agresivo, simuló salir del lugar, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y realizó disparos de manera directa en contra del trabajador para posteriormente darse a la fuga sobre la misma calle'', expuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Paramédicos que llegaron al punto valoraron al lesionado y confirmaron su muerte por heridas de bala en la nuca, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Agentes de la SSC realizaron las primeras investigaciones y el análisis de las cámaras de circuito cerrado del establecimiento, por lo que identificaron al probable responsable.

Junto a los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro implementaron un cerco virtual y efectuaron el videoreplay de las cámaras en la zona. Así le siguieron la pista.

Después de atacar al policía, el hombre corrió e ingresó a una vecindad localizada en la calle República de Chile.

Tras una búsqueda en el edificio y una breve persecución, autoridades localizaron a un joven, que dijo tener 16 años de edad, al que se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad