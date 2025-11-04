Brugada nombra a Yanes como secretario de Planeación y a Moctezuma de Educación

A unas semanas de que Alejandro Encinas fuera nombrado por la presidenta, Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificado por el Senado, la mandataria capitalina realizó cambios en su gabinete.

Por esta razón, quien fuera secretario de Educación de la Ciudad de México, Pablo Yanes, ahora asumirá la secretaría de Planeación y Coordinación Metropolitana, dependencia que el próximo 10 de noviembre habrá de comenzar los trabajos para la consulta sobre el Plan General de Desarrollo.

Al asumir como nuevo titular de la dependencia, Pablo Yanes aseguró que su nombramiento se da en una de las etapas clave para la planeación de la Ciudad de México a largo plazo.

“Este va a ser un momento muy intenso en donde se pondrán a debate, a discusión a análisis, propuestas y sugerencias de la visión de ciudad y una visión de largo plazo. La voluntad del gobierno es hacer una consulta muy amplia, muy enriquecedora y que apunte al nuevo orden urbano”, dijo en rueda de prensa.

Agregó que en la próxima consulta sobre el Plan General de Desarrollo tendrá agendas temáticas como: derecho a la ciudad, el cierre de brechas de desigualdad, el bando uno, la movilidad, la vivienda asequible y el enfoque metropolitano.

Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada anunció el nombramiento de Pedro Moctezuma Barragán como nuevo secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la capital. Resaltó que el nuevo titular de la dependencia es catedrático investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con más de 40 años de experiencia y que cuenta con distintos trabajos relacionados con responsabilidades académicas.

Tanto Yanes como Moctezuma asumirán sus nuevos cargos el lunes 10 de noviembre