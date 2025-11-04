Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 5 de noviembre: conoce qué autos descansan en CDMX y Edomex este miércoles

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios del Estado de México.
mar 04 noviembre 2025 08:35 PM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula regula la circulación de vehículos en el Valle de México. (Cuartoscuro)

Si usas tu automóvil todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 5 de noviembre es crucial que revises si tu vehículo tiene restricción de circulación. El programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede costarte muy caro.

¿Qué autos no podrán circular?

Según el calendario oficial, este miércoles deberán permanecer en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2.

-Autos con engomado rojo.

-Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu coche cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo estacionado para evitar multas y sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

-Podrán transitar libremente:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no habrá doble Hoy No Circula, ya que no se ha activado ninguna contingencia ambiental en el Valle de México. Por lo tanto, el programa opera con sus reglas normales.

Horario y zonas de aplicación

La restricción es válida de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa los reportes de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu auto puede circular: tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

