CDMX

Semovi supervisa cumplimiento de nueva tarifa en transporte público de CDMX

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, supervisó en el Cetram Huipulco que los transportistas respeten las tarifas autorizadas tras el aumento de 1.50 pesos en la CDMX.
lun 03 noviembre 2025 04:12 PM
semovi tarifa transporte cdmx.jpeg
Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de CDMX, realizó un recorrido este lunes por el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco para verificar que los transportistas respeten las tarifas autorizadas para el transporte público concesionado tras el aumento de 1.50 pesos. (Foto: Semovi CDMX)

Este lunes el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, realizó un recorrido por el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, para verificar que las unidades del transporte público concesionado respeten las nuevas tarifas que aplican desde el 1 de noviembre en la Ciudad de México.

“Hay un compromiso de todos los transportistas, pero a mí me interesa que todos los operadores sepan de este gran acuerdo para apoyar a la ciudadanía a ser amables, a estar limpios, a que su vehículo esté presentable.

“Sabemos que el proceso de renovación (de unidades) es más difícil pero lo vamos a hacer gracias a la instrucción de nuestra jefa de Gobierno (Clara Brugada) y estamos supervisando en los 36 Cetram y en dos puntos fuera más para cerciorarnos de que tengan la tarifa autorizada, que cobren lo justo y que no cobren de más”, dijo el funcionario en su recorrido.

Durante esta primera semana de noviembre la Secretaría de Movilidad aplicará una campaña informativa en los 36 Cetram de la capital para informar a las y los usuarios sobre las nuevas tarifas, junto con elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea). Estarán repartidos en equipos de 15 personas por punto.

Cada unidad de transporte público concesionado debe mostrar al interior y exterior las tarifas autorizadas. Para los transportistas que no respeten las tarifas oficiales se podrán aplicar multas que van de los 5,000 a los 60,000 pesos; las y los usuarios pueden reportar abusos en el cobro en Locatel (*0311 o 55 5658 1111).

Las nuevas tarifas en la Ciudad de México para el transporte concesionado tras el aumento de 1.50 pesos son:

- Microbuses y vagonetas. 7.50 pesos los primeros cinco kilómetros (km), 8.00 pesos de cinco a 12 km y 9.00 pesos de 12 km en adelante.

- Autobuses. $8.50 pesos en los primeros 12 km y $9.50 pesos de 12 km en adelante.

- Corredores. $9.50 pesos

Se aplica en todos los casos tarifa nocturna de 20% adicional, de las 23:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente.

