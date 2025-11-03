¿Cuáles son las multas de tránsito especiales para motociclistas en CDMX?

Reglas de tránsito para las motos en CDMX

Además de las normas generales para la circulación, las motocicletas tienen su capítulo específico dentro del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México , con normas especiales por la naturaleza del vehículo.

Los artículos 20 y 21 son aquellos que regulan las motocicletas. A continuación, te desglosamos la reglas e infracciones expuestas:

Los montos de las multas se calculan con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. En 2025, una UMA diaria equivale a 113.14 pesos.

En la Ciudad de México, solo algunos agentes de tránsito están facultados para infraccionar. Puedes consultar la lista de nombres completos y números de placas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el siguiente enlace.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito y dónde pagarlas?

Los conductores de la CDMX pueden consultar sus infracciones a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

El sitio web de la Secretaría tiene dos opciones: Consulta y pago de infracciones al reglamento de tránsito de la CDMX , y Consulta de adeudos . En ambos casos, se necesita ingresar el número de placas y el sistema desplegará las multas vigentes sin pagar.

Para pagar, se puede hacer en línea a través de la cuenta Llave CDMX.

También se puede hacer de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Oficina de la Tesorería de la CDMX, sucursales bancarias o tiendas de autoservicio.

En el primer caso, la persona interesada deberá presentarse al Área de Atención Ciudadana de la SSC, ubicada en Calle Liverpool No. 136, Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600.

Deberá acudir con los siguientes requisitos:

Credencial de elector o una identificación con identificación vigente

Tarjeta de circulación vigente (copia)

La persona servidora pública revisará la documentación en el Sistema de Finanzas para imprimir la línea de captura. Posteriormente, el interesado recibirá el Formato Múltiple de Tesorería para pagar.

Los horarios de atención son de lunes a domingo de 08:00 a 19:00 horas, y el número de contacto es 5552425100 Ext. 4998