Diputados marcan la ruta para la creación del Sistema de Cuidados CDMX

“En los recursos está una de las complejidades. Antier nos decía Citlalli Hernández (secretaria de las Mujeres) que el costo llega casi al 27% del PIB. No alcanzaría el presupuesto para cubrirlo”, expuso el diputado local de Morena, Paulo García.

“Pero no se trata de sólo eso, sino de ir garantizando autonomías y cómo el Estado contribuye a generar esos entornos que permitan realizar esta actividad, a veces remunerada, a veces no remunerada, pero con un sistema de apoyos que te permita ejercer la actividad sin precarizar tu propia condición”, agregó el vocero de los diputados morenistas en el Congreso de la Ciudad.

Retribuir económicamente a quien cuida “es impagable, no nos alcanza, no podemos cubrir a todos. No podemos tener para atender al 60% de la población (cuidadora)”, expuso.

En reunión de Expansión Política con los diputados de todas las fuerzas políticas integrantes del Órgano Técnico Consultivo que guiará el proceso de consulta para la Creación del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, éstos plantearon la ruta.

La Iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados fue presentada por la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, y busca construir un sistema que reconozca, redistribuya responsabilidades y reduzca la carga que representan las tareas de cuidado.

Sin embargo, acorde con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de las Nación (SCJN) que ordenó al poder Legislativo local a legislar en la materia, se trabajará antes en una consulta informada sobre el tema.

Así, la ruta que han consensuado detonará con una “preconsulta” para tener insumos y construir las bases para esa consulta informada, proceso que será inédito en la generación de leyes.

Se requiere la preconsulta, expusieron, pues se necesita conocer e informar sobre el tema de los cuidados, que ésta no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, que se requieren políticas de las empresas para otorgar permisos y del Estado para apoyar a los cuidadores y a las personas que requieren cuidados y que los hombres son también corresponsables.

Los diputados locales Xóchitl Bravo y Brenda Ruiz, coordinadora y vicecoordinadora de la bancada de Morena, Lizeth Salgado, de Acción Nacional (PAN), y Royfid Torres, coordinador delos diputados de Movimiento Ciudadano, expusieron por ejemplo que la preconsulta abarcará las vertientes del cuidado, del derecho al cuidado, del derecho a ser cuidado, del autocuidado.