¡Abrígate! CDMX activa alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías

Solsticio de invierno 2025

Los cambios climáticos coinciden con la llegada del invierno. El domingo 21 de diciembre a las 9:03 horas ocurrirá el Solsticio de Invierno 2025, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Este evento astronómico marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y el día con menos horas de luz solar del año para la Ciudad de México y gran parte del país", detalló.

Inicio del invierno 2025

Ante la llegada de la temporada más fría del año, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió varias recomendaciones.

Solicitó a los habitantes, sobre todo a los de las cinco alcaldías en alerta amarilla, abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

También recomendó resguardar a las mascotas del frío y evitar cambios bruscos de temperatura. Así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.