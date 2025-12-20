Publicidad

CDMX

¡Abrígate! CDMX activa alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías

La Secretaría de Protección Civil capitalina pronostica que la madrugada y mañana del domingo las temperaturas bajarán a 4 y 6 grados centígrados en cinco demarcaciones.
sáb 20 diciembre 2025 07:26 PM
Cdmx activa alerta amarilla por frío
La mañana de este domingo ocurrirá el solsticio de invierno y traerá consigo un aumento del frío en la Ciudad de México. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

La alerta amarilla por una baja en las temperaturas se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. Además activó la alerta naranja para la alcaldía Tlalpan.

En estas demarcaciones de la Ciudad de México se espera un aumento del frío, con temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, durante la madrugada y mañana de este domingo.

Solsticio de invierno 2025

Los cambios climáticos coinciden con la llegada del invierno. El domingo 21 de diciembre a las 9:03 horas ocurrirá el Solsticio de Invierno 2025, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Este evento astronómico marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y el día con menos horas de luz solar del año para la Ciudad de México y gran parte del país", detalló.

Inicio del invierno 2025

Ante la llegada de la temporada más fría del año, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió varias recomendaciones.

Solicitó a los habitantes, sobre todo a los de las cinco alcaldías en alerta amarilla, abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

También recomendó resguardar a las mascotas del frío y evitar cambios bruscos de temperatura. Así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

