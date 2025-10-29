La CDMX invertirá 12,000 mdp en el Sistema Público de Cuidados

De acuerdo con un estudio presentado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, el 90% de las personas que se dedican a las labores de cuidado son mujeres, quienes llegan a destinar más de 40 horas semanales a esas actividades sin retribución económica alguna.

Se estima que el trabajo no remunerado de las personas dedicadas al cuidado de menores, adultos mayores, enfermos o con alguna discapacidad equivale al 26% del Producto Interno Bruto de todo el país. En tanto que el 57% de la población sufre escasez del tiempo libre, lo que impacta en el bienestar, alimentación y salud mental.

“Las personas de más pobreza son las que más tareas de cuidados hacen, justamente dedican más del doble de horas al trabajo no remunerado de cuidados, en comparación con el resto de la población” dijo la mandataria en rueda de prensa.

¿Qué es el sistema público de cuidados?

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, este nuevo sistema contará con una red de espacios distribuidos en las 16 alcaldías para apoyar a las personas que realizan labores de cuidado.

El nuevo sistema incluirá la instalación de centros de cuidado infantil, casas de día para personas mayores, centros de rehabilitación, además de casas de salud, comedores comunitarios, lavanderías, espacios de terapias, actividades culturales y asesorías.

Estos espacios serán conocidos como Casas de las 3R, en referencia a los principios de Reconocer, Redistribuir y Reducir los trabajos de cuidado, que históricamente realizan las mujeres. Como parte de la estrategia, también se impartirán talleres sobre nuevas masculinidades.

El Sistema Público de Cuidados no será un programa de gobierno, sino un conjunto de acciones en las que estarán involucradas todas las instituciones de la administración pública capitalina en materia de salud, educación, cultura, justicia, entre otros rubros.

Con la Ley del Sistema Público de Cuidados que fue enviada al Congreso de la Ciudad de México y que se encuentra en fase de dictaminación por parte de diputados locales, se busca garantizar que todos los gobiernos posteriores garanticen el funcionamiento, mantenimiento y la ampliación de la red de infraestructura destinada a este sistema de bienestar social.