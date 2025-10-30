La CDMX inicia construcción de Utopía en Tláhuac; costará 180 millones de pesos

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, detalló que la Utopía Tlaltenco contará con más de 20,000 metros cuadrados en los que se invertirán 180 millones de pesos para la construcción de espacios públicos y gratuitos.

Dijo que esta obra busca mejorar los espacios de las periferias de la Ciudad de México, en especial de la zona sur oriente, donde por décadas no se llevó a cabo inversiones en materia de infraestructura y sociales.

La mandataria catalina resaltó que a pesar del anuncio para la construcción de 100 Utopías en toda la Ciudad de México en su administración, cada proyecto está adecuado a las necesidades de los territorios, colonias, pueblos o barrios de la capital.

“Esta Utopía va a impulsar todos los eventos culturales de los pueblos. Va a tener un espacio para las comparsas para que puedan ensayar y todas las tradiciones van a tener espacio para desarrollarse. Va a ser una Utopía que recupere la identidad de los pueblos”, remarcó.

Clara Brugada también resaltó que además de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento para los vecinos, la Utopía Tlaltenco albergará una casa de día para adultos mayores, un Centro de Desarrollo Infantil, una lavandería, un comedor comunitario y distintos servicios que son parte del Sistema Público de Cuidados.

“¿Cuántas mujer dejaron de estudiar por cuidar a la familia?, ¿cuántas mujeres se salieron de un trabajo por cuidar a la familia? Por eso decimos que las Utopías y el Sistema de Cuidados hacen justicia a las mujeres”, dijo.

Por su parte, el secretario de Obras de la Ciudad de México, Raúl Basulto, expiró que los 180 millones de pesos ya fueron liberados para la construcción.

Aunque ya iniciaron formalmente las obras, se espera que parte de las licitaciones de obra se definan en diciembre de 2025.

Se estima que la Utopía Tlaltenco sea inaugurada en el primer trimestre de 2026.