Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

143 víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa ya firmaron reparación del daño

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se creará una aplicación para vigilar la operación de pipas en la Ciudad de México.
dom 21 diciembre 2025 05:43 PM
reparacion daño explosion iztapalapa.jpg
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre los acuerdos de reparación del daño firmados entre las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre, con la empresa responsable. (Foto: Gobierno CDMX (izq.) y Gobierno CDMX/Cuartoscuro.com (der.))

De las 144 víctimas de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, son 143 las que ya firmaron acuerdos reparatorios con la empresa por un total de 480 millones de pesos, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“El monto total de estos acuerdos reparatorios logrados asciende a 480 millones de pesos y se trata de una cifra histórica de reparación de daños, una cifra que no se había logrado ante eventos como este en la ciudad y en el país, es decir, se logró un gran avance al respecto”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa este domingo.

Hasta el momento se pagó a las víctimas directas e indirectas 429 millones de pesos, un avance del 90% en los montos acordados.

Publicidad

La mandataria indicó que poco después del incidente el Gobierno de la Ciudad de México dio un apoyo de 40,000 pesos a víctimas y familias para que pudieran contar con recursos de forma inmediata

Además se reformó el Reglamento de Tránsito para imponer límites en los horarios de circulación de pipas de hidrocarburos, se redujo la velocidad máxima a la cual pueden circular a 30 kilómetros por hora y se disminuyó la cantidad de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la capital.

“El próximo año vamos a presentar incluso una aplicación con la cual vamos a poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la ciudad y vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, de qué velocidad llevan y en qué situación están”, adelantó Brugada.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apuntó que la investigación y los peritajes realizados determinaron que la responsabilidad de la explosión fue de forma inmediata del conductor de la pipa (quien murió) por exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo.

Te puede interesar:

Nueva licencia de conducir E13 en CDMX: quiénes deberán tramitarla y por qué será obligatoria
CDMX

Nueva licencia E13 en CDMX: quiénes deberán tramitarla y por qué será obligatoria

Así mismo hay responsabilidad de la empresa por no cumplir con una capacitación adecuada del operador en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fuga de gas LP, así como una insuficiente supervisión de las jornadas de conducción para vigilar tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de fatiga en los conductores que incrementan el riesgo de pérdida de control.

“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente: la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, aseguró Alcalde.

Publicidad

Reconocimiento 'Alicia Matías'

La jefa de Gobierno anunció que se creará el reconocimiento ‘Alicia Matías’ en honor a Alicia Matías Teodoro, quien al momento de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre tomó a su nieta en brazos para buscar ayuda.

La mujer de 49 años falleció a causa de las quemaduras dos días después del incidente, mientras la niña Jazlyn Azuleth, de dos años, sobrevivió y fue dada de alta el 21 de noviembre tras estar dos meses hospitalizada en Texas, Estados Unidos, con la intervención de la Fundación Michou y Mau.

“Entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. El reconocimiento se denominará ‘Alicia Matías’ en recuerdo a su actuación destacada en este accidente”, afirmó Brugada.

Lee también:

Unidades de transporte de gas LP ya cumplen con el 30% de la nueva regulación tras la explosión de Iztapalapa
Empresas

Unidades de transporte de gas LP ya cumplen con el 30% de la nueva regulación tras la explosión de Iztapalapa

Por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa murieron 32 personas y fueron hospitalizadas y dadas de alta 52 personas.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Gobierno de la CDMX

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad