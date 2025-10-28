Activan alerta por frío en cinco alcaldías de CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se ha activado la alerta amarilla en cinco alcaldías, donde se esperan temperaturas de 4 a 6 grados centígrados. Las demarcaciones son estas:

-Álvaro Obregón

-Cuajimalpa

-Magdalena Contreras

-Milpa Alta

-Tlalpan

Según el anuncio oficial, las temperaturas más bajas se registrarán entre las 3:00 y las 8:00 de la mañana.

El resto de las alcaldías también experimentará un descenso de temperatura, pero sin alcanzar esos niveles, por lo que la alerta no se ha activado en esas zonas.

Se activa *Alerta Amarilla* por pronóstico de *temperaturas bajas* para la madrugada y mañana del miércoles *29/10/2025* en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iFCdPheoGD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2025

Recomendaciones ante la temporada de frío en CDMX

Ante la llegada de la temporada de frío en la Ciudad de México, las autoridades y especialistas en salud recomiendan a la población tomar medidas para protegerse y reducir los riesgos asociados con las bajas temperaturas.

Es fundamental abrigarse adecuadamente, usando ropa que cubra brazos, piernas, y especialmente nariz y garganta, zonas particularmente sensibles al frío.

Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo durante las horas más frías del día, y proteger la piel con cremas o lociones que ayuden a mantener la hidratación y eviten daños por resequedad.

Para quienes utilizan calefactores o estufas, es importante ventilar los espacios de manera regular, a fin de prevenir intoxicaciones o acumulación de monóxido de carbono.

Asimismo, mantener una alimentación balanceada y rica en vitaminas, especialmente A y C, consumiendo frutas y verduras frescas, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Es importante ingerir suficientes líquidos para mantener el cuerpo hidratado, ya que el frío puede reducir la sensación de sed.

Estas recomendaciones buscan minimizar riesgos de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud asociados con la caída de temperaturas, sobre todo en las zonas altas de la capital, donde el frío se siente con mayor intensidad.

🥶 En los días y noches de #frío atiende estas recomendaciones y protégete:



🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta.

🔵 Evita la exposición prolongada al sol.

🔵 Usa protector para la piel.

🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios.

🔵 Consume líquidos, frutas y verduras ricos… pic.twitter.com/TdDNfGvMtW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2025

¿Cuántos frentes fríos habrá en la temporada 2025-2026?

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la temporada de frentes fríos 2025-2026 se esperan un total de 48 frentes fríos en todo el país, distribuidos de la siguiente manera:

-Septiembre: 5 frentes

-Octubre: 5 frentes

-Noviembre: 6 frentes

-Diciembre: 7 frentes

-Enero: 6 frentes

-Febrero: 5 frentes

-Marzo: 6 frentes

-Abril: 5 frentes

-Mayo: 3 frentes

El gobierno de México hace un llamado a la población a tomar precauciones ante estos sistemas, que provocarán bajas de temperatura a lo largo de la temporada.