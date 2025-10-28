Finanzas CDMX destaca récord de recaudación e inversión en infraestructura

De acuerdo con el documento que el titular de SAF-CDMX, Juan Pablo de Botton, entregó al Congreso de la Ciudad de México previo a su comparecencia este 30 de octubre, la dependencia destacó que para este año el Poder Legislativo aprobó un presupuesto por 291,525.5 millones de pesos.

Dicho monto permitió incrementar 18% la inversión pública, que se tradujo en destinar 17,000 millones de pesos a programas sociales y subsidios, un incremento del 8% al presupuesto anual para las 16 alcaldías y una inversión histórica al Metro por 23,000 millones de pesos, se indica en el documento.

Más recaudación en CDMX

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF-CDMX) informó que, de enero a septiembre de 2025, el gobierno capitalino recaudó 252,326.7 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 8% respecto a lo proyectado para ese periodo.

Aseguró que el aumento en los ingresos se atribuye, en parte, a la implementación del programa “Si Pagas Antes Pagas Menos”, que durante el inicio de año benefició a 2.5 millones de capitalinos con descuentos y estímulos fiscales en el pago de impuestos.

En el mismo periodo, el Impuesto Predial registró un crecimiento de 22.9%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Nóminas -que pagan las empresas- aumentó 33.3% anual. Con esas cifras, la SAF estima que al cierre de 2025 la recaudación total incremente alrededor de 21%.

En cuanto al Programa de Licencia Permanente, el titular de la dependencia reportó que al 30 de septiembre fueron recaudados 1,694.7 millones de pesos por la emisión de 1.1 millones de documentos, lo que supera 12% la meta planteada para este periodo.