Confirman bloqueo de transportistas mañana, 29 de octubre, en CDMX: ¿qué se sabe de la manifestación?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) confirmó que este miércoles 29 de octubre realizará un bloqueo masivo en las principales vialidades de la Ciudad de México, luego de que el gobierno capitalino rechazara su solicitud de aumento en las tarifas del transporte público concesionado, que actualmente parten de 6 pesos por usuario.
Confirman bloqueo de transportistas mañana en CDMX: ¿qué se sabe de la manifestación?
Dicha organización, que agrupa a más de 8,000 unidades, advirtió que las movilizaciones comenzarán desde las 6:30 de la mañana, durante el horario pico, y afectarán las avenidas más importantes de la ciudad.
La FAT señaló que la medida busca presionar al gobierno capitalino, al considerar que ha cerrado el diálogo y no ha cumplido acuerdos previos relacionados con el bono de combustible y la revisión del pasaje.
Reclamos del sector transportista
Francisco Carrasco, dirigente de la FAT, calificó como “decepcionante” la postura del gobierno local y recordó que el 2 de septiembre, la jefa de Gobierno reconoció el rezago en los ingresos del sector y prometió un bono de combustible mientras se analizaba un ajuste tarifario. “A casi dos meses, no se ha cumplido ninguna de las dos cosas”, señaló en una entrevista radiofónica.
El dirigente destacó que los transportistas enfrentan aumentos constantes en gasolina, refacciones y trámites, mientras sus ingresos permanecen sin cambios desde hace años. Carrasco comparó la situación con la del Estado de México, donde el pasaje recientemente subió de 12 a 14 pesos por viaje. “Tenemos las mismas unidades y costos. No es posible que allá sí se reconozca el incremento y aquí no”, afirmó.
Gobierno CDMX les pide no manifestarse este miércoles
Por su parte, el secretario de Gobierno de CDMX, César Cravioto, hizo un llamado a los transportistas para que cancelen los bloqueos y esperen la mesa de trabajo programada para el viernes 31 de octubre, donde se analizarán alternativas para mejorar las condiciones operativas sin necesidad de incrementar las tarifas.
Cravioto explicó que participarán también el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, y el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, con el objetivo de revisar opciones que beneficien al sector. Además, solicitó al diputado Pablo Trejo (PRD) fungir como intermediario para mantener el diálogo abierto.
“No tiene ningún sentido un cierre de calles cuando el viernes vamos a platicar con ellos”, aseguró el funcionario durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.
Precios actuales del transporte en CDMX
Micros y vagonetas:
Hasta 5 km: $6.00
5 a 12 km: $6.50
Más de 12 km: $7.50
Autobuses de ruta:
Hasta 12 km: $7.00
Más de 12 km: $7.50
Autobuses de corredor:
Cualquier distancia: $8.00
Vialidades afectadas por los bloqueos del 29 de octubre en CDMX
Para este miércoles 29 de octubre, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) realizará bloqueos que podrían generar afectaciones en varias zonas clave de la Ciudad de México. Las vialidades con mayor riesgo de congestión son:
Norte:
- Autopista México-Pachuca
- Autopista México-Querétaro
- Paseo de la Reforma
- Insurgentes Norte
Sur:
- Autopista México-Cuernavaca
- Calzada de Tlalpan
- Insurgentes Sur
- Taxqueña
Poniente:
- Autopista México-Toluca
- Avenida Observatorio
Oriente:
- Autopista México-Puebla / Calzada Ignacio Zaragoza
- Calzada Ermita Iztapalapa (cruce con Eje 6 Sur)
- Avenida México
Qué esperar para los usuarios
Aunque la FAT aseguró que la movilización será pacífica, es probable que genere afectaciones en la circulación, especialmente en avenidas principales y accesos a centros de transferencia modal. Las autoridades recomiendan a los automovilistas planear sus rutas con anticipación, usar transporte alternativo o considerar horarios distintos para sus traslados durante este miércoles.
Carrasco reiteró que los transportistas buscan únicamente mejorar sus ingresos y no afectar a los ciudadanos. “Lamentablemente, no vemos otra salida”, dijo, y aseguró que la movilización se mantendrá pese a los llamados de las autoridades a posponerla.