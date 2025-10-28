Megabloqueo de transportistas mañana, 29 de octubre, en vivo: ¿a qué hora es la marcha en CDMX y Edomex?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) confirmó que este miércoles 29 de octubre realizará un bloqueo masivo en la Ciudad de México, luego de que el gobierno capitalino rechazara su solicitud de aumento en las tarifas del transporte público concesionado, que actualmente parten de 6 pesos por usuario.

La organización, que agrupa a más de 8,000 unidades, advirtió que las movilizaciones comenzarán desde las 6:30 de la mañana y afectarán las principales vialidades de la capital, con el objetivo de “asfixiar” la ciudad mediante marchas y bloqueos simultáneos.

En un comunicado, la FAT acusó al gobierno de cerrar el diálogo sobre el incremento tarifario y de incumplir acuerdos previos relacionados con el bono de combustible y la revisión del pasaje. Además, señaló que el aumento en los costos de combustibles, refacciones y trámites ha mantenido sus ingresos paralizados desde hace años.

El gremio recordó que, a diferencia de la capital, en el Estado de México ya se autorizó un incremento de 2 pesos al transporte público, que pasó de 12 a 14 pesos por pasaje individual.

Por su parte, las autoridades capitalinas solicitaron a la FAT cancelar la megaprotesta, argumentando que existe una mesa de trabajo programada para este viernes, en la que podría retomarse el diálogo y analizar sus demandas.

Precios actuales en la CDMX

Micros y vagonetas

Hasta 5 km: $6.00

De 5 a 12 km: $6.50

Más de 12 km: $7.50

Autobuses de ruta

Hasta 12 km: $7.00

Más de 12 km: $7.50

Autobuses de corredor