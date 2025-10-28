¿Cuánto cuesta el transporte público en otros estados vs. CDMX? Estos son los precios

La Ciudad de México mantiene una de las tarifas de transporte público más bajas del país, especialmente en camiones, autobuses y microbuses. Pero ¿cómo se comparan estos precios con los de otras entidades de la República?
Actualmente, los transportistas presionan al gobierno capitalino para que se autorice un aumento en las tarifas, argumentando que los costos de gasolina y la inflación han reducido sus ingresos desde el último ajuste en 2022.
A continuación, te mostramos los precios vigentes del transporte público en las principales ciudades del país.
Los siguientes precios son base y pueden variar según tramo, horario o servicio nocturno. En algunos estados se paga más si el cobro es en efectivo y menos si se utiliza tarjeta de movilidad o sistemas de prepago, según el análisis del organismo Ciudadanos Observando :
Monterrey: $16.00 (subirá 10 centavos al mes hasta $17.00)
Mexicali: $15.50 (si se paga en efectivo puede llegar a $20.00)
Tijuana: $15.50 (si se paga en efectivo puede llegar a $20.00)
Saltillo: $15.00
Estado de México: $14.00 (aumentó recientemente en octubre)
León: $13.00
Torreón: $13.00 (sube a $15.00 si se paga en efectivo)
Campeche: $18.00
Colima: $12.00
San Luis Potosí: $11.50 (puede ser $12.50 con pago en efectivo)
Guadalajara: $9.50
Hermosillo: $9.00
Veracruz: $9.00
Puebla: $8.50
Guanajuato: $8.00
Ciudad Juárez: $8.00
Mérida: $7.50
La Ciudad de México continúa ofreciendo algunos de los precios de transporte más accesibles del país, mientras que varias ciudades, sobre todo en el norte y noroeste, registran tarifas considerablemente más altas.
En resumen, Monterrey tiene la tarifa más alta entre las grandes ciudades, mientras que Mérida y la CDMX mantienen las más bajas.
Transporte público en México: lo mejor y lo peor evaluado
El transporte público es esencial para millones de mexicanos, pero no todos los sistemas cumplen con estándares de eficiencia, seguridad y profesionalismo. Según el Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas , elaborado por el Centro Mario Molina, algunas regiones muestran deficiencias importantes en sus servicios.
Mejor evaluados
Los sistemas mejor calificados combinan eficiencia, seguridad y experiencia de viaje, destacando especialmente aquellos que operan con transporte tipo Metrobús. La evaluación considera toda la red de transporte de la ciudad, no solo los camiones.
Ciudad de México: 56.98%
Pachuca (Hidalgo): 54.37%
Mérida (Yucatán): 50.97%
Acapulco (Guerrero): 46.59%
Aguascalientes (Aguascalientes): 46.38%
El promedio nacional fue de 41.18%, por lo que estas ciudades superan ampliamente el estándar.