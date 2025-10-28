Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 29 de octubre: qué autos descansan en CDMX y Edomex este miércoles

Los automovilistas deben consultar el programa vigente, revisar el estado del aire y estar al tanto de cualquier cambio en las medidas de circulación.
mar 28 octubre 2025 08:39 PM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula limita el tránsito de vehículos en la CDMX y el Edomex conforme al tipo de holograma, color del engomado y terminación de la placa. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si usas tu coche todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 29 de octubre es importante que verifiques si tu vehículo tiene restricción de circulación. El programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede salirte muy caro.

¿Qué autos no podrán circular?

Según el calendario oficial , este miércoles deberán permanecer en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2.

-Autos con engomado rojo.

-Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu coche cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo estacionado para evitar multas y sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Podrán transitar libremente:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no habrá doble Hoy No Circula, ya que no se ha activado ninguna contingencia ambiental en el Valle de México. Por tanto, el programa opera con sus reglas normales.

Horario y zonas de aplicación

La restricción es válida de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu auto puede circular. Tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

