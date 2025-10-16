Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio en el CCH Sur; permanecerá en prisión preventiva

Durante la audiencia celebrada este jueves 16 de octubre, el juez determinó que el joven enfrentará cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. También ordenó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Lex Ashton continuará retenido en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla el proceso penal.

El impartidor de justicia fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía de la Ciudad de México podrá reunir más elementos antes de la apertura del juicio.

Los hechos del 22 de septiembre en CCH Sur

De acuerdo con las investigaciones, Lex Ashton ingresó al CCH Sur con un arma blanca, con la que atacó a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años, quien perdió la vida. En su intento por huir, hirió a un trabajador del plantel que intentó detenerlo.

Posteriormente, el joven cayó desde el tercer piso de un edificio del colegio, lo que le provocó fracturas y un coágulo en la cabeza. Permaneció hospitalizado hasta el 10 de octubre, cuando fue dado de alta y trasladado al Reclusorio Oriente.

Argumentos de la defensa

Durante la audiencia, la defensa del acusado, encabezada por el abogado David Retes, señaló que su cliente tiene diagnosticada una condición psicológica y que había sido atendido por la Facultad de Psicología de la UNAM.

El abogado manifestó que el juez no consideró los dictámenes periciales presentados por la defensa y anunció que promoverá un recurso de amparo en favor de su representado.

Línea de investigación adicional

Autoridades ministeriales también analizan la posible relación del acusado con comunidades en línea denominadas “incel”, que difunden contenidos sobre masculinidades y rechazo social.

El proceso continuará en las próximas semanas mientras concluye la investigación complementaria y se determina la fecha del juicio.