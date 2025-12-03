Hoy No Circula 3 de diciembre 2025: autos que no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular hoy?

De acuerdo con el calendario oficial , este miércoles deben quedarse en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu coche cumple alguna de estas características, lo mejor es evitar usarlo para no arriesgarte a sanciones económicas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no existe contingencia ambiental en el Valle de México. El programa funciona de manera habitual.

Horario y zonas donde aplica

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular cuando no te corresponde puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de encender tu auto, verifica si puedes circular: tu bolsillo —y el medio ambiente— te lo agradecerán.

