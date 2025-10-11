Dictan prisión preventiva a Lex Ashton por los posibles delitos de homicidio y lesiones

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra este viernes, tras ser dado de alta de un hospital al sur de la Ciudad de México, donde se recuperaba de las lesiones sufridas tras intentar quitarse la vida luego de agredir al otro estudiante.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Oriente e ingresado al área de prisión preventiva.

La audiencia inició a las 15:38 horas en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la calle Dr. Lavista de la colonia Doctores.

Sin embargo, la prisión preventiva se dictó como medida cautelar, ya que el joven y su defensa pidieron la ampliación del plazo constitucional de 72 horas para que se determine su situación jurídica.

Será hasta el jueves cuando se dé a conocer si Lex Ashton es vinculado o no a proceso por los probables delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

De acuerdo con el artículo 128 del código penal para la Ciudad de México, el homicidio calificado tiene una pena de entre 20 y 50 años de prisión y, por el delito de lesiones, la pena va de entre seis y ocho años de cárcel.