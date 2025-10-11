Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Dictan prisión preventiva a Lex Ashton por los posibles delitos de homicidio y lesiones

En la audiencia inicial contra el joven, la Fiscalía de la Ciudad de México buscó imputarle cargos y vincularlo a proceso por el homicidio de otro alumno de esta escuela de la UNAM.
sáb 11 octubre 2025 01:57 PM
Audiencia inicial de Lex Ashton, agresor del CCH Sur
El estudiante de 19 años fue detenido inmediatamente después de recibir el alta médica del hospital al que llegó por fracturarse tras intentar escapar después de atacar al otro alumno. (Foto: Especial)

Este sábado se realizó la audiencia inicial contra Lex Ashton, el joven de 19 años que el pasado 22 de septiembre asesinó a un estudiante y lesionó a dos personas más al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Publicidad

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra este viernes, tras ser dado de alta de un hospital al sur de la Ciudad de México, donde se recuperaba de las lesiones sufridas tras intentar quitarse la vida luego de agredir al otro estudiante.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Oriente e ingresado al área de prisión preventiva.

Te puede interesar

México no tiene psicólogos en sus escuelas a pesar de que más estudiantes tienen depresión y ansiedad
México

Ante retos en salud mental de jóvenes, solo 1% de las escuelas tiene psicólogos

La audiencia inició a las 15:38 horas en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la calle Dr. Lavista de la colonia Doctores.

Sin embargo, la prisión preventiva se dictó como medida cautelar, ya que el joven y su defensa pidieron la ampliación del plazo constitucional de 72 horas para que se determine su situación jurídica.

Será hasta el jueves cuando se dé a conocer si Lex Ashton es vinculado o no a proceso por los probables delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

De acuerdo con el artículo 128 del código penal para la Ciudad de México, el homicidio calificado tiene una pena de entre 20 y 50 años de prisión y, por el delito de lesiones, la pena va de entre seis y ocho años de cárcel.

Publicidad

Tags

Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad