Lo que se sabe del asesinato del abogado David Cohen: así van las investigaciones

Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió minutos después de las 17:00 horas del 13 de octubre cuando Cohen caminaba frente a los juzgados de Ciudad Judicial cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en varias ocasiones.

Una de las balas impactó en la cabeza del litigante y otra en el fémur, motivo por el cual cayó en las escalinatas del edificio. Tras el ataque, el agresor intentó huir, pero un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina logró atraparlo.

El detenido fue identificado como Héctor “N” y quedó a disposición de las autoridades capitalinas. Intentó pasar como menor de edad, pero se pudo determinar que cuenta con 18 años, es originario de Tepito.

En sus primeras declaraciones afirmó que le ofrecieron 50,000 pesos por cometer el homicidio; sin embargo, no pudo cobrarlos porque se los pagarían después.

La investigación corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y en conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Bertha Alcalde, informó que se tienen líneas de investigación y el objetivo es identificar a los autores intelectuales del crimen; adelantó que la dependencia capitalina no ofrecerá más detalles del caso para no entorpecer la información.

“Lamentamos mucho este cobarde homicidio. Estamos investigando con todo rigor. Se logró la detención del responsable material inmediatamente después del ataque”, expresó la funcionaria capitalina el 14 de octubre.

Cae segundo implicado

El miércoles 15 de octubre, autoridades de la CDMX capturaron a Donovan ''N'', señalado como el segundo implicado en el asesinato del abogado .

''Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2'', según el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho.

El funcionario capitalino afirmó que se continuará con las investigaciones correspondientes para que no haya impunidad.

Ambos atacantes viajaban en motocicleta, cuando Héctor "N" atacó al abogado.

A Donovan "N" se le detuvo sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa, y al momento de su captura se le hallaron envoltorios con dosis de marihuana, cristal, un arma de fuego y cartuchos útiles, además de varias prendas de ropa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Quién fue David Cohen Sacal

A pesar de la atención médica en un hospital privado, David Cohen Sacal murió a los 45 años. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Entre sus principales clientes estaban políticos, empresarios y artistas.

El litigante atacado tuvo entre sus representados a Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente del Club Deportivo Cruz Azul durante el polémico conflicto de la cementera. También representó al actor Sebastián Rulli y al exjugador de futbol, Salvador Carmona, en su lucha contra la Federación Mexicana de Futbol por su inhabilitación por el presunto uso de sustancias prohibidas.

También fue conferencista en temas legales en universidades como la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, donde fue catedrático del 2000 al 2008.

La víctima también se conoció por representar a celebridades como Anahí, Maite Perroni y Cecilia Galiano.

Formaba parte de la firma de abogados Cohen, Medina, Chávez , en donde de acuerdo a su ficha curricular se especializó en temas civiles, mercantiles, juicios de amparo y acciones de Inconstitucionalidad, en materia administrativa, concursos mercantiles, asesoría corporativa (sociedades mercantiles y contratos) u asesoría condominal.

El buffet de abogados Ruiz Durán lamentó el asesinato de David Cohen a través de Instagram.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres cercanos, en especial a su esposa Amira.

Asimismo, condenamos enérgicamente este cobarde homicidio y apoyaremos en lo que sea necesario para esclarecer el hecho", publicó.