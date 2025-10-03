La radicalización incel en México: cómo los foros alimentan el machismo y la deshumanización

Hombres, en especial jóvenes, que se han sentido rechazados por "no cumplir con las expectativas de género", encuentran en foros y espacios virtuales una comunidad con personas con situaciones similares y en la cual les ofrecen respuestas que pueden no encontrar en sus escuelas o familias.

Sin embargo, el especialista advierte que estos espacios de acompañamiento tienen dos grandes riesgos. El primero es alimentar discursos cargados de violencia en contra de las mujeres y en contra de otros hombres que perciben como diferentes o superiores.

“Difunden ideas sobre una jerarquía en donde los hombres deberíamos valer más que las mujeres, donde las mujeres les deben a los hombres atracción erótico-afectiva, es el sustento de estos discursos”, señala en entrevista con Expansión Política.

En segundo lugar, se genera una deshumanización tanto del joven que se identifica como 'incel', como de las mujeres y los hombres a quienes ve con resentimiento u odio. Esto alimenta las ideas de cometer ataques en contra de otras personas y a la par pensar en el suicidio como una forma de poner fin al malestar que vive el joven.

“Hay una deshumanización porque ya no es la persona la que está pensando todo eso, sino que se vuelve un elemento del sistema en el que no se visualiza como una persona valiosa –que tampoco tenía por qué morir, que podía tener una vida distinta– y eso lleva a la desvalorización de su propia vida. No se ven como personas sino como elementos, armas o soldados.

Las personas atacadas, violentadas, asesinadas desgraciadamente, también son deshumanizadas en ese proceso. Se les deja de ver como seres con vidas, con sueños, con familias y se les ve solamente como elementos que van a formar parte de un mensaje. Jorge Zetina, psicólogo clínico por la Universidad de las Américas.

Uno de los mensajes publicados por Lex Ashton, en un grupo de Facebook antes de cometer el ataque contra su compañero en el CCH demuestra la visión del mundo que se genera en estos espacios.

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads (hombres atractivos) pueden disfrutar de las foids (mujeres atractivas) y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, publicó en uno de estos espacios.

Ashton tenía la intención de matar a un total de seis personas durante su ataque en el CCH Sur, sin embargo, tras herir de muerte al estudiante Jesús Israel y verse rodeado por miembros de la comunidad estudiantil, saltó de uno de los edificios del plantel lo que le provocó fracturas en ambas piernas, pero sobrevivió para ser hospitalizado y quedar bajo custodia de las autoridades.