¿Por fin dejará de llover en CDMX? Esto se espera para la tarde y noche del lunes 13 de octubre

¿Lloverá este lunes 13 de octubre en la CDMX?

Según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la capital tendrá este lunes un respiro tras varios días de tormentas. Se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente despejado y condiciones limitadas para lluvias ligeras y aisladas.

Las previsiones apuntan a una jornada estable, aunque podrían presentarse precipitaciones aisladas en algunas zonas durante la tarde o noche. No obstante, las probabilidades son bajas y no se anticipan afectaciones como las de días anteriores.

La SGIRPC prevé una temperatura máxima cercana a los 25 grados Celsius hacia las 15:00 horas, mientras que la mínima descenderá a unos 12°C en las primeras horas del martes. Los vientos soplarán del norte a una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Tras un fin de semana marcado por lluvias intensas y diversas alertas meteorológicas, este lunes se perfila como una jornada más tranquila, aunque las autoridades recomiendan mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente lunes!



Hoy tendremos ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente despejado en la Ciudad de México.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 13, 2025

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México se extiende oficialmente hasta finales de noviembre, aunque las precipitaciones pueden disminuir de forma notoria a partir de la segunda quincena de octubre, especialmente en el centro del país.

En la cuenca del Pacífico, el periodo comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, mientras que en el Atlántico inició el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. Durante este lapso, las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas y huracanes que pueden influir en el clima de distintas regiones, incluida la Ciudad de México.

El SMN prevé que este 2025 la actividad ciclónica se mantenga cercana o ligeramente por encima del promedio histórico, debido a la fase neutra del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Esto significa que, aunque la temporada está próxima a concluir, aún podrían presentarse lluvias aisladas o remanentes de sistemas tropicales durante las próximas semanas.

Por ello, las autoridades recomiendan no bajar la guardia y continuar atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslaves.