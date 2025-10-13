¿Por fin dejará de llover en CDMX? Esto se espera para la tarde y noche del lunes 13 de octubre

¿Lloverá este lunes 13 de octubre en la CDMX?
Según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la capital tendrá este lunes un respiro tras varios días de tormentas. Se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente despejado y condiciones limitadas para lluvias ligeras y aisladas.
Las previsiones apuntan a una jornada estable, aunque podrían presentarse precipitaciones aisladas en algunas zonas durante la tarde o noche. No obstante, las probabilidades son bajas y no se anticipan afectaciones como las de días anteriores.
La SGIRPC prevé una temperatura máxima cercana a los 25 grados Celsius hacia las 15:00 horas, mientras que la mínima descenderá a unos 12°C en las primeras horas del martes. Los vientos soplarán del norte a una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.
Tras un fin de semana marcado por lluvias intensas y diversas alertas meteorológicas, este lunes se perfila como una jornada más tranquila, aunque las autoridades recomiendan mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones del clima.
¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México se extiende oficialmente hasta finales de noviembre, aunque las precipitaciones pueden disminuir de forma notoria a partir de la segunda quincena de octubre, especialmente en el centro del país.
En la cuenca del Pacífico, el periodo comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, mientras que en el Atlántico inició el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. Durante este lapso, las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas y huracanes que pueden influir en el clima de distintas regiones, incluida la Ciudad de México.
El SMN prevé que este 2025 la actividad ciclónica se mantenga cercana o ligeramente por encima del promedio histórico, debido a la fase neutra del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Esto significa que, aunque la temporada está próxima a concluir, aún podrían presentarse lluvias aisladas o remanentes de sistemas tropicales durante las próximas semanas.
Por ello, las autoridades recomiendan no bajar la guardia y continuar atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslaves.