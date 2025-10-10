CDMX activa alertas roja, naranja y amarilla por fuertes lluvias: estas son las alcaldías afectadas

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las precipitaciones en la entidad van de fuertes a muy fuertes, e hizo un llamado a la población para tomar precauciones.

Alerta por alcaldías

Las autoridades capitalinas detallaron que la alerta roja se activó en la alcaldía Coyoacán, debido a la persistencia de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este viernes 10 de octubre.

Asimismo, se actualizó la alerta naranja para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, donde también se prevén precipitaciones intensas y posibles encharcamientos.

En tanto, la alerta amarilla continúa vigente en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, zonas en las que podrían presentarse lluvias de menor intensidad, pero constantes.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 10/10/2025 en la demarcación: @Alcaldia_Coy.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 10/10/2025 en las demarcaciones:… pic.twitter.com/vCxkEfmOs6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

¿Qué representa cada color de la alerta?

Así se clasifican las alertas meteorológicas que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México:

Verde: condiciones promedio en la ciudad. Lluvias menores a 15 milímetros, vientos menores a 49 km/h, sin granizo, temperatura máxima menor a 30 °C y mínima mayor a 6 °C.

Amarilla: presencia de fenómenos ligeros que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Lluvias de 15 a 29 milímetros, vientos de 50 a 59 km/h, temperaturas máximas de 30 a 32 °C y mínimas de 4 a 6 °C. Posible caída de aguanieve.

Naranja: fenómenos de intensidad moderada que pueden dañar estructuras frágiles. Lluvias de 30 a 49 milímetros, vientos de 60 a 69 km/h, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 °C y mínimas de 1 a 3 °C. Nevadas ligeras.

Roja: condiciones severas que pueden causar daños materiales en la ciudad. Lluvias de 50 a 70 milímetros, vientos de 70 a 79 km/h, granizo grande, temperaturas máximas de 36 a 38 °C y mínimas de -2 a 0 °C. Nevadas moderadas.

Púrpura: nivel máximo de alerta por fenómenos de alta intensidad que provocan daños graves. Lluvias mayores a 70 milímetros, vientos superiores a 80 km/h, granizo muy grande, temperaturas máximas mayores a 38 °C y mínimas iguales o menores a -3 °C. Nevadas abundantes.

Recomendaciones ante lluvias fuertes en la CDMX

Peligros asociados:

Encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Posibles deslaves en laderas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Medidas preventivas:

Si vives en zonas con riesgo de inundación, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y sigue las indicaciones de Protección Civil.

Evita cruzar puentes cuando los ríos o arroyos presenten un nivel alto o caudaloso.

Mantente informado sobre las alertas meteorológicas y la evolución de la lluvia.

No estaciones tu vehículo en zonas bajas o cercanas a laderas para prevenir daños.

Mantén a salvo a niños, personas mayores y mascotas dentro de espacios seguros.