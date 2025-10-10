Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX activa alertas roja, naranja y amarilla por fuertes lluvias: estas son las alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las precipitaciones van de fuertes a muy fuertes e hizo un llamado a la población para resguardarse.
vie 10 octubre 2025 06:07 PM
Alerta CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México activó las alertas roja, naranja y amarilla por las fuertes lluvias registradas el viernes 10 de octubre. (YURI CORTEZ/AFP)

El Gobierno de la Ciudad de México activó las alertas roja, naranja y amarilla por las fuertes lluvias registradas este viernes 10 de octubre en distintos puntos de la capital.

Publicidad

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las precipitaciones en la entidad van de fuertes a muy fuertes, e hizo un llamado a la población para tomar precauciones.

Alerta por alcaldías

Las autoridades capitalinas detallaron que la alerta roja se activó en la alcaldía Coyoacán, debido a la persistencia de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este viernes 10 de octubre.

Asimismo, se actualizó la alerta naranja para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, donde también se prevén precipitaciones intensas y posibles encharcamientos.

En tanto, la alerta amarilla continúa vigente en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, zonas en las que podrían presentarse lluvias de menor intensidad, pero constantes.

¿Qué representa cada color de la alerta?

Así se clasifican las alertas meteorológicas que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México:

Verde: condiciones promedio en la ciudad. Lluvias menores a 15 milímetros, vientos menores a 49 km/h, sin granizo, temperatura máxima menor a 30 °C y mínima mayor a 6 °C.

Amarilla: presencia de fenómenos ligeros que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Lluvias de 15 a 29 milímetros, vientos de 50 a 59 km/h, temperaturas máximas de 30 a 32 °C y mínimas de 4 a 6 °C. Posible caída de aguanieve.

Naranja: fenómenos de intensidad moderada que pueden dañar estructuras frágiles. Lluvias de 30 a 49 milímetros, vientos de 60 a 69 km/h, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 °C y mínimas de 1 a 3 °C. Nevadas ligeras.

Roja: condiciones severas que pueden causar daños materiales en la ciudad. Lluvias de 50 a 70 milímetros, vientos de 70 a 79 km/h, granizo grande, temperaturas máximas de 36 a 38 °C y mínimas de -2 a 0 °C. Nevadas moderadas.

Púrpura: nivel máximo de alerta por fenómenos de alta intensidad que provocan daños graves. Lluvias mayores a 70 milímetros, vientos superiores a 80 km/h, granizo muy grande, temperaturas máximas mayores a 38 °C y mínimas iguales o menores a -3 °C. Nevadas abundantes.

Recomendaciones ante lluvias fuertes en la CDMX

Peligros asociados:

Encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Posibles deslaves en laderas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Medidas preventivas:

Si vives en zonas con riesgo de inundación, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y sigue las indicaciones de Protección Civil.

Evita cruzar puentes cuando los ríos o arroyos presenten un nivel alto o caudaloso.

Mantente informado sobre las alertas meteorológicas y la evolución de la lluvia.

No estaciones tu vehículo en zonas bajas o cercanas a laderas para prevenir daños.

Mantén a salvo a niños, personas mayores y mascotas dentro de espacios seguros.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Lluvias Clima

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad