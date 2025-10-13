Lunes de caos por bloqueos, marchas y concentraciones en accesos carreteros en CDMX y Edomex

Marchas previstas este 13 de octubre

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre una concentración de manifestantes sobre Maestro Antonio Caso y Avenida Insurgentes, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades, se trata de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que marcharán rumbo al Zócalo de la CDMX.

Miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala marcharán a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, rumbo al Zócalo Plaza de la Constitución.

A la misma hora, cerca de 150 personas del Gran Consejo de Anáhuac, marcharán desde la estación del Metro San Antonio Abad Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Zócalo Plaza de la Constitución.

Desde las 07:00 horas Camino a Santa Fe y Queretanos, colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón, por parte de los vecinos de las colonias Tacubaya, Unidad Santa Fe e Isidro Fabela.

A las 11:00 horas en el exterior de la Suprema Corte de la Ciudad de México, personas con discapacidad exigen que se tomen en cuenta mediante una manifestación pacífica.

Bloqueos en vías de acceso en Edomex

También se prevé que en Periférico Norte a la altura del Parque Naucalli inicien un plantón por un día para exigir justicia por la desaparición de Kimberly Moya, estudiante de la UNAM quien desapareció tras acudir a un cibercafé. La cita de la protesta es a las 08:00 horas.

La última vez que la vieron fue el jueves 2 de octubre cuando la menor se dirigió a sacar unas copias para la escuela en Naucalpan , Estado de México.

En videos de diversas cámaras de seguridad pública y privada se muestra a la menor recorrer las calles para acudir a dicho café internet, ubicado en el mercado Filomeno Mata, colonia San Rafael Chamapa.

En la México-Pachuca, municipio de Tlalnepantla; vecinos se manifiestan por la construcción de más de 700 departamentos por parte de una inmobiliaria. Se concentrarán a la altura del río Risco, colonia Constitución.

Tras el anuncio del pasaje en el transporte del Estado de México, habitantes de Naucalpan realizarán un bloqueo a partir de las 08:00 horas a la altura de Loma Linda.

¿Cuál es la nueva tarifa en el Edomex?

Servicio colectivo

En todos los municipios del Estado de México, la tarifa mínima pasa a 14 pesos los primeros cinco kilómetros.

Cada kilómetro adicional, se cobrarán 25 centavos adicionales.

Servicio Mixto

La tarifa mínima es de 11 pesos los primeros 10 kilómetros y 25 centavos el kilómetro adicional.