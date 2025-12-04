Publicidad

CDMX

Colonias de CDMX tendrán menos agua hasta el 22 de diciembre: revisa si la tuya está en la lista

SEGIAGUA pidió a los habitantes tomar previsiones ante la disminución del agua y estar atentos a los canales oficiales.
jue 04 diciembre 2025 08:36 PM
Agua CDMX
La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que dos pozos suspenderán operaciones por mantenimiento. (Expansión/Google AI Studio)

La Ciudad de México enfrentará nuevas afectaciones en el suministro de agua potable durante diciembre debido a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en dos pozos ubicados en Azcapotzalco e Iztacalco.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que las labores comenzaron el 3 de diciembre y se extenderán hasta el 17 y el 22 de diciembre, dependiendo de la zona.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las colonias afectadas tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y, en caso necesario, solicitar pipas gratuitas a través de la *Línea H2O marcando 426.

Colonias afectadas por problemas de agua

A continuación, te detallamos todas las zonas y fechas de afectación.

Azcapotzalco: baja presión en la colonia San Álvaro hasta el 17 de diciembre

Segiagua informó que el pozo Jardín San Álvaro se sometió a trabajos de rehabilitación desde el 3 de diciembre, lo que provocará una disminución en el suministro de agua potable en la colonia:

-San Álvaro

El servicio se normalizará el miércoles 17 de diciembre a las 23:00 horas, cuando concluyan completamente las labores.

Las autoridades recordaron que, si el abasto se ve comprometido, los vecinos pueden solicitar apoyo inmediato de pipas sin costo marcando a la *Línea H2O: 426.

Iztacalco: suspensión del Pozo Agrícola Oriental 7 hasta el 22 de diciembre

En la alcaldía Iztacalco, el Pozo Agrícola Oriental 7 suspendió sus operaciones a partir del 3 de diciembre por trabajos de mantenimiento.

Esto generará una reducción del suministro en las siguientes colonias:

-Agrícola Oriental

-Rodeo

Segiagua prevé que el servicio regrese a la normalidad el lunes 22 de diciembre, una vez concluidas las labores.

¿Necesitas más información o consultar el horario de abasto?

La Secretaría recomendó a la población mantenerse informada por los canales oficiales y consultar los horarios de suministro según cada colonia:

WhatsApp SACMEX: http://bit.ly/WhatsAppSACMEX

X (antes Twitter): http://x.com/SEGIAGUA

Facebook: http://facebook.com/SEGIAGUA

Consulta el suministro por colonia: http://aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx

