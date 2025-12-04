La Ciudad de México enfrentará nuevas afectaciones en el suministro de agua potable durante diciembre debido a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en dos pozos ubicados en Azcapotzalco e Iztacalco.
Colonias de CDMX tendrán menos agua hasta el 22 de diciembre: revisa si la tuya está en la lista
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que las labores comenzaron el 3 de diciembre y se extenderán hasta el 17 y el 22 de diciembre, dependiendo de la zona.
Las autoridades pidieron a los habitantes de las colonias afectadas tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y, en caso necesario, solicitar pipas gratuitas a través de la *Línea H2O marcando 426.
Colonias afectadas por problemas de agua
A continuación, te detallamos todas las zonas y fechas de afectación.
Azcapotzalco: baja presión en la colonia San Álvaro hasta el 17 de diciembre
Segiagua informó que el pozo Jardín San Álvaro se sometió a trabajos de rehabilitación desde el 3 de diciembre, lo que provocará una disminución en el suministro de agua potable en la colonia:
-San Álvaro
El servicio se normalizará el miércoles 17 de diciembre a las 23:00 horas, cuando concluyan completamente las labores.
Las autoridades recordaron que, si el abasto se ve comprometido, los vecinos pueden solicitar apoyo inmediato de pipas sin costo marcando a la *Línea H2O: 426.
🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 3, 2025
👷♀️ Debido a los trabajos de rehabilitación en el Pozo Jardín San Álvaro
🛠️ Se prevé una disminución en el servicio de agua potable en la colonia San Álvaro
🧰 El suministro será… pic.twitter.com/iKnUXvqf1K
Iztacalco: suspensión del Pozo Agrícola Oriental 7 hasta el 22 de diciembre
En la alcaldía Iztacalco, el Pozo Agrícola Oriental 7 suspendió sus operaciones a partir del 3 de diciembre por trabajos de mantenimiento.
Esto generará una reducción del suministro en las siguientes colonias:
-Agrícola Oriental
-Rodeo
Segiagua prevé que el servicio regrese a la normalidad el lunes 22 de diciembre, una vez concluidas las labores.
🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 3, 2025
👷♀️El Pozo Agrícola Oriental 7 suspenderá su operación debido a trabajos de mantenimiento.
🛠️Se prevé una disminución del suministro de agua potable en las colonias Agrícola Oriental… pic.twitter.com/3LIRSf5wRo
¿Necesitas más información o consultar el horario de abasto?
La Secretaría recomendó a la población mantenerse informada por los canales oficiales y consultar los horarios de suministro según cada colonia:
WhatsApp SACMEX: http://bit.ly/WhatsAppSACMEX
X (antes Twitter): http://x.com/SEGIAGUA
Facebook: http://facebook.com/SEGIAGUA
Consulta el suministro por colonia: http://aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx